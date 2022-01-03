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Gündem Bir zam da araç muayenelerine
Gündem

Bir zam da araç muayenelerine

Araç muayeneleri ücretlerinde yeniden değerleme oranında yüzde 36 oranında artış gerçekleşirken, yeni fiyatlandırma 258 TL ile 685 TL arasında olacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 19:49:00 -
Bir zam da araç muayenelerine

Yeni yılın gelmesiyle araç muayene ücretlerinde yeni tarifeye geçildi.

Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen muayene ücretleri KDV dahil 258 lira ila 685 liraya yükseldi.

Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2022 yılı için belirlenen yüzde 36,20’lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi.

Araç grubuna göre 2022’de uygulanacak KDV dahil araç muayene ücretleri şöyle:

Otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 503,86 liradan 685,58 liraya,Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 372,88 liradan 507,40 liraya,Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 189,98 liradan 258,42 liraya yükseldi.

 

 

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