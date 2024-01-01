Bir yıla daha evlat hasretiyle girdiler! Diyarbakır Anneleri Gazze için ağlıyor

Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda şehit olan Filistinlilerin sayısı 22 bine yaklaşırken, yaralananların sayısı da 56 bini geçti.

Öldürülenlerin büyük bölümünü kadın ve çocuklar oluştururken, bütün dünyanın gözleri önünde cereyan eden soykırım, vicdanları kanatmaya devam ediyor. Akit'e konuşan Diyarbakır annelerinden Türkan Mutlu, Latife Ödümlü ve Sabire Aydın, yıllardır terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için ağladıklarını belirterek, "Şimdi de Gazze'de bombalanarak katledilen çocuklar için ağlıyoruz. Biliyoruz ki, PKK'yı kurdurup Türkiye'nin başına bela eden, çocuklarımızın dağa kaçırılmasına sebep olan güçlerle Gazze'de mazlum sivilleri katleden İsrail aynı yere hizmet ediyor. Hepsinin amacı aynı. Bu nedenle hem çocuklarımıza sağ salim kavuşmak için hem de Gazze'de yaşanan mezalimin durması için dua ediyoruz" dedi.

Allah bunları kahretsin

10 yıl önce üniversiteyi kazandığı yıl İstanbul’dan dağa götürülen kızı Şeyma Ceylan Tekin için Diyarbakır’daki oturma eylemine katılan Türkan Mutlu, terör örgütünü lanetledikleri gibi Gazze’de masum çocukları ve kadınları katleden İsrail’i de lanetlediklerini söyledi. 10 yıldır kendisine uykunun haram olduğunu anlatan Mutlu, “Karanlık emperyalist güçlerin kurdurduğu PKK da çocuk katili, anne katili. İsrail de binlerce çocuğun katili. Yavrularımızın sağ salim geri dönmesi için sabahlara kadar dua ediyoruz. Şimdi ise Gazze’de katledilen çocuklar için ağlıyoruz, dua ediyoruz. Bu karanlık güçler aynı yere hizmet ediyor. İnsanlık düşmanlarına hizmet ediyor. Ana yüreğiyle bunu anlayabiliyoruz. Bizi öyle zor bir duruma soktular ki, benim kızımı dağa kaçırdılar. Öldü mü sağ mı belli değil. Kardeşim uzman çavuş oldu. O da dağlarda PKK ile mücadele ediyor. Bazen kardeşime diyorum ki, ‘Aman PKK ile çatışırken Ceylan’ı vurma, dikkat et!’ Bize bu ızdırabı yaşatanları Allah kahretsin” dedi.

Gözümüzün yaşı dinmedi

Dağa kaçırılan oğlu Özgür’ün dönmesi için yıllardır nöbet tutan Latife Ödümlü ise şunları söyledi: “Gözümün nuru, canım oğlum Özgür’ü HDP kaçırıp PKK’ya teslim ettiğinden beri gözümün yaşı dinmedi. Ne gündüz uyku uyuyabiliyorum, ne de gece. Hem oğlumun sağ salim dönmesi için dua ediyorum, hem de onu kaçıranlar için beddua ediyorum. Allah’ın laneti sebep olanların üzerine olsun. İsrail de ekim ayının başından beri Gazze’ye bomba yağdırıyor. Binlerce masum çocuk, anne hayatını kaybetti. Oğlum için nasıl gözyaşı döküyorsam, oradaki masumlar için de ağlayıp göz yaşı döküyorum. Allah annelerin duasını kabul eder. Allah tez zamanda Gazze’deki masumları da, bizim çocuklarımızı da kurtarsın.”

Anne yüreği onların acılarını da hissediyor

PKK tarafından 6 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Zafer için başından beri Diyarbakır anneleriyle birlikte evlat nöbeti tutan acılı anne Sabire Aydın ise şunları söyledi: “Çektiğimiz acının inanın tarifi yok. Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Oğlumun sağ mı ölü mü olduğunu bile bilmeden yıllardır gözyaşı döküyorum. Her yerden haber almaya çalışıyorum. Bir türlü haber alamıyorum. Evlatlarımızı kaçırıp PKK’ya teslim eden HDP’nin binasının önünde her gün nöbet tutuyoruz. Bazı çocuklar geri döndü. Biz de bir umut deyip bekliyoruz. Şimdi de terörist İsrail Gazze’de masumları bombalıyor, çoluk çocuk demeden öldürüyor. Onlara da çok üzülüyoruz. Ana yüreği orada yavrularını kaybedenlerin acılarını anlıyor, hissediyor. Allah kurtarsın onları da bizleri de bu zalimlerden. İnsanları yavrularından koparıp almak, onların hayatına kast etmek, küçücük çocukları öldürmek nasıl bir şeytanlıktır, nasıl bir zalimliktir anlamak mümkün değil. Gece gündüz hem Gazze’deki çocuklar için hem kendi çocuklarımız için dua ediyoruz. Allah hepimizi bu zalimlerin elinden kurtarsın.”

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