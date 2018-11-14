Bir yaşındaki oğlunu alevlerin içinde bırakan babanın ifadesi şaşırttı

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Çağlar Aslan, sanığın annesi Ayşe Alpşar ile tarafların avukatları katıldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Çağlar Aslan, şunları söyledi:

"Olay günü, cezaevinden, oğlum E.A'nın hasta olduğunun söylenmesi üzerine firar ettim. Annem ile eşim tartışıyordu. Annem, eşime, 'Senin yüzünden cezaevinden kaçtı. Neden çocuğun hasta olduğunu söyledin' dedi. Uyumuşum. Uyandığımda evde yangının çıktığını, her tarafı dumanın kapladığını gördüm. Çocuğumu alarak evden çıktım. Annem cezaevine girmem, uyuşturucuyu bırakmam için bana iftira atmıştır. Ben annemden para istemedim."

Çağlar Aslan'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh ve Sihir Hastalıkları Hastanesine sevk edilerek, rapor aldırılması için duruşmayı erteledi.

Sanık Aslan, 11 Haziran'da, cezaevinden firar edip Yeşilyurt Mahallesi'ndeki annesi Ayşe Alpşar'ın evine gitmiş, yaşanan tartışma sonrası evi ateşe vererek, 11 aylık bebeğinin yaralanmasına neden olmuştu.