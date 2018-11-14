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Bir yaşındaki oğlunu alevlerin içinde bırakan babanın ifadesi şaşırttı

Kendisini polise ihbar eden annesinin evini ateşe verip içeride bulunan 11 aylık bebeğini yaraladığı iddiasıyla hakkında 22 yıl 6 ay hapis istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 20:33
Bir yaşındaki oğlunu alevlerin içinde bırakan babanın ifadesi şaşırttı

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Çağlar Aslan,  sanığın annesi Ayşe Alpşar ile tarafların avukatları katıldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Çağlar Aslan, şunları  söyledi:

"Olay günü, cezaevinden, oğlum E.A'nın hasta olduğunun söylenmesi  üzerine firar ettim. Annem ile eşim tartışıyordu. Annem, eşime, 'Senin yüzünden  cezaevinden kaçtı. Neden çocuğun hasta olduğunu söyledin' dedi. Uyumuşum.  Uyandığımda evde yangının çıktığını, her tarafı dumanın kapladığını gördüm.  Çocuğumu alarak evden çıktım.  Annem cezaevine girmem, uyuşturucuyu bırakmam için  bana iftira atmıştır. Ben annemden para istemedim."

Çağlar Aslan'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme  heyeti, sanığın cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi için Adana  Dr. Ekrem Tok Ruh ve Sihir Hastalıkları Hastanesine sevk edilerek, rapor  aldırılması için duruşmayı erteledi.

 Sanık Aslan, 11 Haziran'da, cezaevinden firar edip Yeşilyurt  Mahallesi'ndeki annesi Ayşe Alpşar'ın evine gitmiş, yaşanan tartışma sonrası evi  ateşe vererek, 11 aylık bebeğinin yaralanmasına neden olmuştu.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 20:33
  1. Adana
  2. savunma

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