“Bir yaşıma daha bastım” diye diye, 60’dan geldim 66’ya!
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında evlendirdiği iftirasına ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, “Bir yaşıma daha bastım” diye diye, 60’dan geldim 66’ya!" başlıklı yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.
İşte Ali İhsan Karahasanoğlu'nun o yazısı:
Bir yaşıma daha bastım..
60 yaşındayım.
Bir çırpıda oldum 61..
Soracaksınız, “niye?”
Haberleri okudum..
28 Şubatçı medyanın hemen tamamında hedef tahtasına koydukları dindar bir ailenin kızı için yazmışlar ki..
6 yaşında evlendi.
13 yaşında nişan yaptı..
14 yaşında da nikah ve düğün..
Hani, 15 yaşında düğün, 18 yaşında nikah duyduk da..
15 yaşında evlenebilmek için hakimden izin almak vesair gerektiği için..