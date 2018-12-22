Bir yanda kayak, diğer yanda deniz keyfi! Türkiye dört mevsimi yaşıyor

Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte yurdun genelinde soğuk hava etkili olurken; Muğla ve Antalya'da ise yazdan kalma günler yaşanıyor.

Kış turizminin gözbebeği Kartalkaya'da insanlar kayak keyfi yaparken, Muğla ve Antalya'da insanlar denize girmenin tadını çıkartıyor.

Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da güneşli havayı fırsat bilenler, aralık ayında denize girdi.

Hava sıcaklığının 17 derece kaydedildiği Antalya'da, dünyaca ünlü Konyaaltı plajına giden vatandaşlar, kumsalda oturarak güneşlendi.

Bazı tatilciler denize girdi, bazıları çocuklarıyla kano yaptı. Çocukların kumsalda oynaması renkli görüntüler oluşturdu.

"Kışın ortasında denize girdik"

Bazı üniversite öğrencileri de plajda sınava hazırlandı.

Vatandaşlardan Asena Baştuğ, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava hüküm sürerken Antalya'da yazdan kalma bir gün yaşandığını söyledi.

Betül Önder de güzel havanın huzur verdiğini, arkadaşlarıyla güneşlendiklerini ifade etti.

Tatil için ailesiyle İran'dan gelen Davut Hüseyini de "Harika bir hava var. Antalya muhteşem bir şehir. Güneş harika" dedi.

Semra Kolçak da Konyaaltı sahilinin önemli bir yaşam alanı olduğunu belirterek, "Muhteşem bir gün. Kışın ortasında denize girdik, yüzdük. Güzel bir ortam" diye konuştu.

Kış ayında yamaç paraşütü

Bir hafta süren yağışlı havanın ardından Muğla merkez ve ilçelerinde vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı. Vatandaşlar, Bodrum'daki Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet ve Bitez sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Marmaris'te de vatandaşlar, Yat Limanı, Kordon Caddesi, Halk plajı ile Uzunyalı sahilinde yürüyüş yaptı. Bazıları da yüzüp, kumsalda güneşlendi.

Deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Fethiye'de plajlarda yoğunluk yaşandı. Güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız plajından denize girdi.

Macera tutkunları Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nin bin 200 metredeki pistinden yamaç paraşütüyle uçuş yaparak, Ölüdeniz'in manzarasını izleme fırsatı buldu.

Kartalkaya'da kayak keyfi

Güney'de insanlar denize girerken Kuzey'de tatilciler karın keyfini yaşıyor.

Kartalkaya Kayak Merkezini hafta sonu tatili için tercih edenler, kar kalınlığının bir metreyi geçtiği pistlerde kayak ve snowboard yaptı.

Bolu kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya'da bulunan toplam 2 bin yatak kapasiteli 5 otel, hafta sonu yüzde 95 dolulukla hizmet veriyor.

Kar kalınlığının yapay karlarla bir metreyi geçtiği pistlerde tatilciler, toplam uzunluğu 60 kilometreyi bulan 25 pistte kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşıyor.

Kayak merkezindeki bir otelin genel müdürü Yusuf Avcı, yaptığı açıklamada, kayak merkezinde sezonun 15 gün önce açıldığını ifade ederek, "Bu süre içerisinde çok olumlu dönüşler aldık. Tüm pistlerimiz açık. Şu an doluluk oranımız yüzde 90. Yılbaşında yüzde 95 dolayında. Bu sezonun çok daha iyi geçeceğine inanıyoruz. Yurt dışından da ciddi talepler var" diye konuştu.

Avcı, çok iyi bir kayak sezonu geçireceklerine inandıklarını anlatarak, "Ayrıca hafta sonları uzun pistlerimizde safari yapıyoruz. Yaklaşık 8 kilometre uzunluğundaki pistimizden tatilcileri Sarıalan Yaylası'na kadar kaydırıyoruz ve oradan tekrar araçlar ile pistin başlangıcına getiriyoruz" dedi.