Bir yanda Fuat Avni bir yanda alçak Rubin! İşte Kılıçdaroğlu'nun SADAT oyununun arka planı

YENİ AKİT/ANKARA

Devlet kurumlarından sonra şahısların özel ve yasal olarak kurduğu şirketleri de hedef alan CHP Genel Başkanı'nın SADAT söyleminin ve algısının ucunun Pensilvanya ve Pentagon'a uzandığı belirlendi.

Fuat Avni de SADAT'ı hedef almış

FETÖ'nün sosyal medya sözcüsü Fuat Avni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün söylediklerinin benzerini tam 6 sene önce söylemiş.

30 Haziran 2016'da bir paylaşım yapan Fuat Avni isimli terör sözcüsü hesap şunu yazmış:

"SADAT terörist eğitim organizasyonu gibi çalışıyor. Yıllardır bünyesinde radikal tiplere eğitim veriyor"

"Pentagon da SADAT'ı hedef almış"

Pentagon yetkilisi ve Türkiye Düşmanı Michael Rubin de 11 Ağustos 2017 tarihinde resmi sosyal medya hesabından "Türkçe bilmediği halde" bir mesaj atarak şöyle yazmış:

"Recep'in Devrim Muhafızları; SADAT ve milislerinin 15/7 tiyatrosundaki kanlı rolü..."

"Akşener de işin içinde"

FETÖ'cü Fuat Avni ve Pentagon yetkilisi Rubin'den sonra Meral Akşener de 2018 yılında sahneye çıkmış ve "Konya'da SADAT'ın eğitim kampları" demişti. Ancak iddia ettiği yerlerin nereler olduğunu bir türlü söylememişti.

2021 yılına gelinince organize suç örgütü lideri Sedat Peker de SADAT'la ilgili belgesiz ve delilsiz iddialar ortaya atmıştı.

"Tek belge yok"

SADAT ile ilgili iddia sahiplerinin hiçbiri bu güne dek tek bir belge, fotoğraf, video yayımlayamadılar.

Fuat Avni, Michael Rubin, Meral Akşener ve Sedat Peker'den sonra geçtiğimiz hafta sahneye bu kez Kemal Kılıçdaroğlu çıktı ve yine belgesiz ve delilsiz SADAT'ı suçladı.

SADAT hukukçuları tarafından açılan davanın sonucu kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.