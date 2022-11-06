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Aktüel Bir türküyle dertleri bitirdi! Bu taktiği duymayan kalmasın
Aktüel

Bir türküyle dertleri bitirdi! Bu taktiği duymayan kalmasın

Sivas'ta açılamayan yola türkü yakan ozan Adem Özbudak, yol açılınca sazı yeniden eline aldı ve bir türküyle teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 17:12:00 -

Sivas'ta açılamayan yola türkü yakan ozan Adem Özbudak, yol açılınca sazı yeniden eline aldı ve bir türküyle teşekkür etti.

Sivas’ın Altınyayla ve Şarkışla ilçeleri arasında tamamlanamayan yolla ilgili Saddam Yafes mahlaslı ozan Adem Özbudak, bir türkü kaleme almış ve sitemini seslendirmişti. Özbudak, çalışma tamamlanıp yol trafiğe açılınca bu kez sazı eline teşekkür etmek için aldı. Ozan, teşekkür etmek için kaleme aldığı sözleri, sazının tellerine vurup biten yol üzerinde seslendirdi.

Adem Özbudak, “Altınyayla-Şarkışla yolu uzun zamandır tamamlanmamıştı. Talebimizi türkü ile duyurmak istedik. Çağrımıza sessiz kalmadılar. Kısa bir süre içerisinde yolu tamamladılar. Allah yapandan ve yaptırandan razı olsun. Özellikle kış aylarında telefonun da çekmediği yolda bayağı bir sıkıntı yaşanıyordu. Şimdi güven içerisinde kullanacağız inşallah. Ben de teşekkür etmek için yeni bir türkü söyledim” dedi.

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