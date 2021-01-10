Bir Tesla daha alev aldı

Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla'nın ürettiği elektrikli araçların bir anda alev aldığıyla ilgili daha de haberler yapılmıştı. Yine bir Tesla park halindeyken alev aldı.

41 yaşındaki Usman Ahmad'ın Tesla Model S'i park halindeyken yanmaya başladı. Tesla Model S'te oluşan yangının yoğunlaştığı nokta ise ön yolcu koltuğu tarafında bulunan tekerdi. Ahmad, araçtan çıkan alevlerin çok güçlü olduğunu söyledi.

Özellikle eski Model S ve Model X araçlardan daha çok yangın haberleri gelmeye başladı ve uzmanlara göre bu yangınlar, araçlarda kullanılan bataryayla alakalı. Tabii bu da araçlar yaşlandıkça güvenliği ve dayanıklılığı konusunda akıllarda soru işaretleri oluşmasına sebep oluyor.

ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi, geçtiğimiz yıldan beri Tesla bataryalarındaki arızaları araştırıyor. Trafik Güvenliği İdaresine göre eski modellerin bataryalarındaki bu arızalar yangınlara sebep oluyor. Webtekno'nun aktardığına göre, Trafik Güvenliği İdaresi, Tesla'ya karşı açtığı davada, şirketin bu gizli sorunu çözmek için eski modellerin batarya yazılımını manipüle ettiğini söyledi.

Tesla ise mil başına kaza sayıları hesaplandığında, şirketinin araçlarının yanma ihtimalinin yakıtlı araçların yanma ihtimalinden 10 kat daha düşük olduğunu söyledi. 1 milyar mil (1,6 milyar km) başına 5 Tesla yangını gerçekleşirken diğer tarafta 1 milyar mil başına 55 araç yangını gerçekleşiyor.

Ayrıca elektrikli araçlarda çıkan yangınlar konusunda sadece Tesla değil, diğer üreticiler de sorunlar yaşıyor. Trafik Güvenliği İdaresi, geçtiğimiz ay General Motors'un ABD'de 50 binden fazla Chevrolet Bolt modeli elektrikli aracını yangın ihtimali sebebiyle geri çağırdığını duyurmuştu.