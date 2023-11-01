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Gündem Bir tekbir hepsini korkutmaya yetiyor!
Gündem

Bir tekbir hepsini korkutmaya yetiyor!

Yeniakit Publisher
2023-11-01 12:39:00 -

Paris'teki banliyö treninde 'tekbir getiren' bir kadın, polisin sekiz el ateş etmesi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Fransa’nın başkenti Paris’te polis, bir metro istasyonunda silahsız bir kadın, “Allahu Ekber” diye bağırdığı için silahla vurdu.

Paris’in Bibliothèque François-Miterrand Metro istasyonunda kan donduran bir olay yaşandı. Banliyö trenindeki yolcular polisi uyardıktan sonra, memurlar şüpheli hareketlerde bulunan bir kadını başkentin güney kıyısındaki istasyonda yakaladı. Kaynaklar, kadının polise tehditler savurduğunu öne sürdü.

Polisler de kadını yaralandı. Başsavcılık, polisin ateşli silah kullanımının haklı olup olmadığını aydınlatmak amacıyla iki soruşturma başlattı.

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