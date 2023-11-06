Bir sonraki seçimde… CHP’deki telefon rezaletinin arkasında ne var?

CHP’de Özgür Özel genel başkanlığa seçildi. Özel’i destekleyen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, delegelere son model iPhone cep telefonu dağıttığı ifade edildi.

Bu rezalet, Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde masaya yatırıldı.

FETÖ’nün yargıda güçlü olduğu zamanlarda hakim ve savcılara laptop dağıttığını hatırlatan Karahasanoğlu şunları söyledi:

Bu noktada, dağıtılan cep telefonlarıyla acaba Ekrem İmamoğlu bunları takip ediyor mu ve delegelere dağıtılan telefonlarla CHP bir sonraki seçimde Ekrem İmamoğlu lehine o delegeleri kafakola alacak mı?