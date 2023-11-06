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Siyaset Bir sonraki seçimde… CHP’deki telefon rezaletinin arkasında ne var?
Siyaset

Bir sonraki seçimde… CHP’deki telefon rezaletinin arkasında ne var?

Yeniakit Publisher
2023-11-06 14:26:00 -

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, FETÖ’nün yargıda güçlü olduğu zamanlarda hakim ve savcılara laptop dağıttığını hatırlatarak, CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, delegelere son model iPhone cep telefonu verdiği iddialarını değerlendirdi.

CHP’de Özgür Özel genel başkanlığa seçildi. Özel’i destekleyen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, delegelere son model iPhone cep telefonu dağıttığı ifade edildi.

Bu rezalet, Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde masaya yatırıldı.

FETÖ’nün yargıda güçlü olduğu zamanlarda hakim ve savcılara laptop dağıttığını hatırlatan Karahasanoğlu şunları söyledi:

Bu noktada, dağıtılan cep telefonlarıyla acaba Ekrem İmamoğlu bunları takip ediyor mu ve delegelere dağıtılan telefonlarla CHP bir sonraki seçimde Ekrem İmamoğlu lehine o delegeleri kafakola alacak mı?

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