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Aktüel 'Bir şahıs, kadın kılığında okul çevresinde dolaştı' iddiası! Valilikten açıklama
Aktüel

'Bir şahıs, kadın kılığında okul çevresinde dolaştı' iddiası! Valilikten açıklama

Yeniakit Publisher
2024-04-21 23:00:00 -
'Bir şahıs, kadın kılığında okul çevresinde dolaştı' iddiası! Valilikten açıklama

Burdur Valiliği, kadın kılığında okul çevresinde dolaştığı iddia edilen bir şahsın psikolojik rahatsızlığı olduğunu ve tedavi altına alındığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında, bir erkeğin kadın kılığına girip okul çıkışlarında çocukların yanında dolaştığı paylaşımları üzerine İl Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldığı ifade edildi.

Kişinin H.Ç. olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Şahıs görevlilerimiz tarafından yakalanmış. Yapılan görüşmede psikolojik rahatsızlığı olduğu değerlendirilmesi üzerine gerekli tedavi işlemleri için İl Sağlık Müdürlüğümüz koordinesinde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek hastaneye yatışı sağlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

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