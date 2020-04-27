Bir portakal bahçesi de Mehmet Akif Ersoy mahallesine

Kepez Belediyesi, yeşil seferberliği kapsamında elinin değdiği her yeri ağaçlandırıyor. Mehmet Akif Ersoy mahallesinde yeşil alan düzenlemesi yapılan 5 bin metrekare alana 30 adet portakal ağacı dikildi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün, “Elimizin değdiği her yeri yeşillendireceğiz" sloganıyla geçen yıl başlattığı ‘yeşil seferberliği’ projesi büyüyerek devam ediyor. Proje ile ilçedeki mülkiyet sorunu olan kamu arazileri, yeşil bir bahçeye dönüştürülüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Mehmet Akif Ersoy mahallesinde mülkiyet sorunlarından dolayı uzun yıllar atıl halde kalan ve görsel kirlilik oluşturan 5 bin metrekare kamu arazisini de yemyeşil bir bahçe haline getiriyor. Ekipler, toprak tesviyesini, aydınlatma ve sulama alt yapısını tamamladığı alanı ağaçlandırdı. 6703 ile 6705 sokakları arasında kalan arazide, 30 adet yetişmiş portakal ağacı toprakla buluşturuldu. Oluşturulan portakal bahçesine önümüzdeki günlerde çim de ekilecek. Çevre kirliliği şikayetine neden olan alan, portakal bahçesi kimliği ile bölgede yaşayanlara çiçek kokulu bir nefes olacak.

Kepez’in dört bir yanına zeytin ve portakal

Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, yeşil seferberliği kapsamında mahallelerde kara bir nokta olarak duran mülkiyet sorunlu kamu arazilerini yeşil bir dokuya dönüştürmeye devam edeceklerini ifade ettiler. Yeşil seferberliği kapsamında birçok mahallede mülkiyet sorunu olan kamu arazilerinde yeşillendirme çalışması yapılmıştı. Bu arazilere, portakal ve zeytin ağaçları ile Akdeniz’e özgü bitkiler dikilmişti. Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, sadece mülkiyet sorunu olan arazilerde değil, bulvarlarda, meydanlarda, kamu kurumlarının bahçelerinde ve parklarda yüzlerce zeytin ve portakal ağacını toprakla buluşturmuştu.