Bir pitbull dehşeti daha! Kavga ettikleri adamın üzerine köpeğini saldı
Malatya'da "yan bakma" tartışması kavgaya dönünce, kavga eden taraflardan birisi sahibi olduğu pitbull cinsi köpeğini kavga ettiği kişilerin üzerine saldı. Köpeğin saldırısına uğrayan Miraç Y. yaralandı.
Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in pitbull saldırısına uğramasından sonra başlayan başıboş köpek tartışmaları gündemdeki yerini korurken, pitbull cinsi köpek besleyen bir kişi, kavga ettiği şahsın üzerine köpeğini saldı. Pitbulun saldırısına uğrayan Miraç Y. adlı vatandaş yaralanarak hastaneye kaldırılırken, köpek belediye ekipleri tarafından barınağa götürüldü.
Sol ayak ve kulağından yaralandı
Olay Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşandı. Şehit Kaya Gönt Sokak'ta esnaflık yapan M.M. ile sokaktan yaya olarak geçen Miraç Y. arasında "yan baktın" tartışması başladı. Tartışma kavgaya döndü. Kavgada darp edilen Miraç Y. bir süre sonra yanında getirdiği arkadaşlarıyla M.M.'nin iş yerini bastı. İş yeri sahibi M.M., beslediği pitbull cinsi köpeğini kavga ettiği kişilerin üzerine saldı.
Köpek belediye ekipleri tarafından alındı
Köpeğin saldırdığı Miraç Y. çevredekilerin yardımıyla güçlükle kurtarılırken, sol ayak ve kulak kısmından yaralandı. Miraç Y. tedavi edilmek üzere, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerine gelen emniyet güçleri pitbull cinsi köpeği alarak barınağa götürülmek üzere belediye yetkililerine teslim etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.