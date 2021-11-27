Bir pirinç tanesi yutarak kilo verin!

Vücudun sağlıklı olması, günlük yaşamımızda rahat hareket edebilmek ve yüksek tempoya ayak uydurabilmek için kilomuz fazla olmaması önemlidir. Kısa sürede vücut direncini koruyarak kilo vermek sağlıklı bir diyeti düzenli bir egzersiz programı ile destekleyerek başarılı olabilir. İşte size kısa sürede kilo verdirten ipuçlarını veriyoruz.

Bu içeriğimizde, günde sadece bir pirinç yutarak kendinizi nasıl tok tutacağınızı anlatacağız.

Sabah uyandığınızda yapmanız gereken ilk iş bir adet pirinci su yardımıyla yutmak. Nasıl mı?

Yöntem şöyle ilerliyor

İlk gün sabah uyanıp bir adet pirinç tanesini yutuyoruz. Otuz gün boyunca her sabah kalktığımızda bir önceki gün yuttuğumuzdan bir adet fazla pirinç tanesi yutarak devam ediyoruz. 30 günün sonuna ulaştığımızda her gün bir önceki günden bir adet az pirinç tanesini mideye indiriyoruz ve ardından bir bardak ılık su içmeyi ihmal etmiyoruz. 60 günün sonunda arzuladığınız kiloya ulaşmış olacaksınız.

2 ay sonunda 8 – 10 kilo arası kilo verebileceksiniz. Bu diyet sizi tok tutacağı için kendiliğinden küçülmeye başladığını ve gün içinde açlık hissetmediğinizi fark edeceksiniz. Deneyin ve sonuçları kendi gözlerinizle görün.