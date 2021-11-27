  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Bir pirinç tanesi yutarak kilo verin!
Kadın - Aile

Bir pirinç tanesi yutarak kilo verin!

Kilo vermek isteyen birçok kişi uygun diyet bulamadığından yakınır.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 17:56:00 - 2021-11-27 17:59:28
Bir pirinç tanesi yutarak kilo verin!

Vücudun sağlıklı olması, günlük yaşamımızda rahat hareket edebilmek ve yüksek tempoya ayak uydurabilmek için kilomuz fazla olmaması önemlidir. Kısa sürede vücut direncini koruyarak kilo vermek sağlıklı bir diyeti düzenli bir egzersiz programı ile destekleyerek başarılı olabilir. İşte size kısa sürede kilo verdirten ipuçlarını veriyoruz.

Bu içeriğimizde, günde sadece bir pirinç yutarak kendinizi nasıl tok tutacağınızı anlatacağız.

Sabah uyandığınızda yapmanız gereken ilk iş bir adet pirinci su yardımıyla yutmak. Nasıl mı?

Yöntem şöyle ilerliyor

İlk gün sabah uyanıp bir adet pirinç tanesini yutuyoruz. Otuz gün boyunca her sabah kalktığımızda bir önceki gün yuttuğumuzdan bir adet fazla pirinç tanesi yutarak devam ediyoruz. 30 günün sonuna ulaştığımızda her gün bir önceki günden bir adet az pirinç tanesini mideye indiriyoruz ve ardından bir bardak ılık su içmeyi ihmal etmiyoruz. 60 günün sonunda arzuladığınız kiloya ulaşmış olacaksınız.

 2 ay sonunda 8 – 10 kilo arası kilo verebileceksiniz. Bu diyet sizi tok tutacağı için kendiliğinden küçülmeye başladığını ve gün içinde açlık hissetmediğinizi fark edeceksiniz. Deneyin ve sonuçları kendi gözlerinizle görün.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İzmir açıklarında ölüyorlardı! 50 göçmen kurtarıldı
Gündem

İzmir açıklarında ölüyorlardı! 50 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İzmir’in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında, Yunanistan'ın ölüme terk ettiği ve Türkiye kara sularına..
Mehmet Ceyhan'dan yerli aşı hazımsızlığı
Korona Virüs

Mehmet Ceyhan'dan yerli aşı hazımsızlığı

Pandemi sürecindeki çelişkileri açıklamarıyla tanınan ve kamuoyunda "rüzgar gülü" olarak nitelendirilen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, şimdi de ye..
AK Partili isim Habertürk'ün oyununu anlattı
Gündem

AK Partili isim Habertürk'ün oyununu anlattı

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, husumet güttüğü AK Parti'nin döneminde servetine servet katan Turgay Ciner'in sahibi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay