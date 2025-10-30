  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Rusya’dan Ukrayna’ya yoğun saldırı! İHA ve füzelerle ardı ardına vuruldu

Tarihçi Yaşar Gören’den tartışılacak sözler: Cumhuriyet'in ilanı ve M.Kemal'in seçilmesi yasadışı

Almanya’dan Ankara çıkarması! Külliye’de sıcak mesajlar dikkat çekti

Hasan Mezarcı’nın işkence gördükten önceki sözleri gündem oldu “Neyimiz varsa İngiliz’e ve Fransız’a verdik kurtulduk”

Bir de CHP eziyetinden kurtulsa neler olur neler! Putin'den İstanbul'a övgüler

Lübnan’dan sert talimat geldi! Sınır hattında tansiyon bir anda yükseldi

Vatana ihanetin telafisi, müebbetin tahliyesi, kahpeliğin bahanesi olmaz

“Sen Türk Milletinin düşmanısın” demek suç değilmiş! Ali Erbaş'a hakaret eden Özdağ'a beraat

Türkiye’nin yarısına denk geliyor! Demir ağlar öyle değil böyle örülür

Bahis skandalında adları geçiyor! 152 hakem hakkında bomba iddia
Yaşam Bir ömürlük hayal gerçek oldu! 88 yaşında okuma yazmayı öğrendi
Yaşam

Bir ömürlük hayal gerçek oldu! 88 yaşında okuma yazmayı öğrendi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bir ömürlük hayal gerçek oldu! 88 yaşında okuma yazmayı öğrendi

Malatya Doğanşehir'de yaşayan 88 yaşındaki Emine Genç, azmiyle herkesin takdirini topladı.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki Emine Genç, ileri yaşına rağmen hayalinden vazgeçmedi. Emine Genç, ikamet ettiği mahalledeki Sürgü İlkokulu'na giderek, okuma yazma öğrenmek istediğini belirtti.

 

Okulun Müdür Yardımcısı Zeynep Atamer ise bu talebi olumlu karşılayarak, 88 yaşındaki Genç'e okuma yazma öğretti.

Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çoban, beraberinde şube müdürleri ile Genç'i evinde ziyaret ederek, başarı belgesi takdim etti.

Çoban, azmi ve gayretinden dolayı Genç'in çevresinin takdirini kazandığını ve güzel bir başarı hikayesi olduğunu belirtti.

Genç ise ilerleyen yaşına rağmen okuma yazma öğrenme şansı yakaladığı için mutlu olduğunu söyledi.

Okuma yazmayı 16 yaşında öğrenen dilenci çocuk doktor oldu
Okuma yazmayı 16 yaşında öğrenen dilenci çocuk doktor oldu

Dünya

Okuma yazmayı 16 yaşında öğrenen dilenci çocuk doktor oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

4 turiste 59 bin lira hesap çıkaran işletmeye şaka gibi ceza
Gündem

4 turiste 59 bin lira hesap çıkaran işletmeye şaka gibi ceza

Fenerbahçe-Stuttgart maçını izlemek için İstanbul'a gelen 4 Alman turiste 59 bin lira hesap çıkaran üstüne hiç utanmaları olmadığını ‘fiyatl..
Cuntacının izleri doğanın içinde saklanmış! Şelalenin kalbinde yıllardır kimsenin bilmediği o yapı…
Gündem

Cuntacının izleri doğanın içinde saklanmış! Şelalenin kalbinde yıllardır kimsenin bilmediği o yapı…

Antalya’daki Kurşunlu Şelalesi’nin büyüleyici doğası içinde, 1980’li yıllarda cuntacı Kenan Evren için yaptırıldığı bilinen iki katlı özel k..
Türk ve İslam düşmanlığı yeniden hortlatılmak isteniyor Karadağ olaylarının perde arkası ve tarihi gerçekler…
Gündem

Türk ve İslam düşmanlığı yeniden hortlatılmak isteniyor Karadağ olaylarının perde arkası ve tarihi gerçekler…

Balkanlarda Türk ve İslam düşmanlığı yeniden hortlatılıyor! Karadağ’da yaşanan üzücü olayların tarihi kökleri ve perde arkası, Yeniakit yaza..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23