Bir liderin doğuşu! Milletin adamı 69 yaşında

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Bugün, Türk siyasi hayatına icraatleri ve vizyonuyla damga vuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum günü. Siirt’te okuduğu şiir bahane edilerek Pınarhisar Cezaevi’ne konulan, “Siyasi hayatı bitti, muhtar bile olamaz” denilen Erdoğan, ilerleyen yıllarda Başbakan, Cumhurbaşkanı ve Türkiye’nin ilk Başkanı oldu. Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti, 15 aylık bir parti olarak 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan seçimde, yüzde 34.6 oy alarak tek başına iktidar oldu.

AK Parti sandıktan tek başına iktidar olarak çıkmasına rağmen, vesayet odakları Erdoğan’ın milletvekili olmasının önüne geçerek başbakan olmasını engelledi. Siyasi yasağı kaldırılmasının ardından Siirt’ten milletvekili adayı olan Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mart 2003’teki seçimde oyların yüzde 84.8’i alarak seçildi ve 59. hükümetin Başbakanı oldu.

Vesayetçileri bitiren hamle

2007’de yılında 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in görev süresinin dolması ile birlikte Cumhurbaşkanlığı seçimi krizi yaşandı. Bir taraftan Cumhuriyet mitingleri organize edildi, diğer yandan 367 garabeti devreye sokuldu. Aynı günlerde TSK’nın resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan 27 Nisan e-muhtırası ile seçilmiş hükümete gözdağı verilmek istendi. Erdoğan’ın dik duruşuyla çöpe giden e-muhtıranın ardından 22 Temmuz 2007 yılında yapılan seçimlerde, AK Parti yüzde 46.58 oy aldı. İstediklerini alamayan aynı odaklar bu kez 2008’de AK Parti’ye yönelik açılan kapatma davası ile sahne aldı. Büyüyen Türkiye’ye ket vurmak için her türlü ihaneti sergileyen odaklara karşı en büyük adımlardan biri cumhurbaşkanlığı konusunda atıldı. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine ilişkin anayasa değişikliğinin uyum yasası 2010’da hayata geçirildi. 2014 Ağustos ayında ise Recep Tayyip Erdoğan, millet tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu.

15 Temmuz'da tam bağımsızlık

“Biz kısık sesleriz” diyen Erdoğan hükümetini devirmek için FETÖ eliyle kirli planlar devreye sokuldu. MİT Müsteşarı Hakan Fidan üzerinden ilk saldırısını gerçekleştiren FETÖ, 7 Şubat 2012 günü Fidan’ı tutuklamak için ifade vermeye çağırdı. Meclis’te kabul edilen MİT yasası, 18 Şubat 2012 tarihinde yürürlüğe girerek tehlike savuşturuldu. AK Parti hükümetini devirmek amaçlı 2013’te ise Gezi Kalkışması başlatılırken, haziran ayındaki kalkışmayı, 17-25 Aralık tarihlerinde gerçekleşen yargı darbesi takip etti. Milli iradeye yönelik darbe girişimlerinin gölgesinde 2014 yılında ilk Cumhurbaşkanlığı seçimi gerçekleştirildi. Her kumpasta, her haksızlıkta Erdoğan’ı yalnız bırakmayan Türk milleti, 10 Ağustos’ta da Recep Tayyip Erdoğan’ı yüzde 51.8 ile Cumhurbaşkanı seçti. Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan’ı devirmek için TSK’nın içerisine sızan ihanet çetesi harekete geçirildi. Devletin kılcal damarlarına kadar sızan Fetullahçıların sinsice yürüttüğü darbe girişimini öğrenen Erdoğan, ihanet girişiminin haberini aldıktan sonra besmele çekti ve iki rekat sefer namazı kıldı.

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Mazlumun can dostu

Daha önceki ihanet girişimleri karşısından Erdoğan’ı yalnız bırakmayan millet, yine meydanlara indi. 7’den 70’e milyonlarca vatandaş, ABD destekli Fetullahçı hainler tarafından gerçekleştirilen darbeyi püskürttü. Siyonistlere başkaldıran, küresel eşkıya ABD’ye boyun eğmeyen, muhacirlere kucak açan Başkan Erdoğan, vesayet odaklarının tüm engellerini milletle birlikte aştı. “Devlet, millet için vardır” diyerek halkını aydınlığa kavuşturan Erdoğan, kısa süre içersinde Türkiye’nin çehresini değiştirdi. İslam dünyasının en etkili lideri olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazen bir mazlumun sofrasında, bazen bir kimsesizin evinde, bazen de masum bir çocuğun davetine icabet ederek, ömrünü Türk milletine hizmete adamış bir devlet adamı olarak tarihe geçti.