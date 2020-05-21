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Bir köyde Covid-19 karantinası sona erdi

Korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alınan Sivas’ın Akıncılar ilçesine bağlı Avşar Köyü’nde karantina bu gece yarısı itibariyle sona erecek.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 14:25:35 -
Bir köyde Covid-19 karantinası sona erdi

Korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alınan Sivas’ın Akıncılar ilçesine bağlı Avşar Köyü’nde karantina bu gece yarısı itibariyle sona erecek.


Sivas Valiliği sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “İlimiz Akıncılar ilçesi Avşar köyünde uygulanan Karantina sonrasında sosyal izolasyonun sağlandığından 21 Mayıs 2020 saat 23.59 itibariyle karantinanın kaldırılmasına karar verilmiştir. İlimizde bugün itibariyle karantina uygulanan köyümüz kalmamıştır “ifadelerine yer verdi.

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