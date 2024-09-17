Bir kayıp çocuk haberi daha! 5 yaşındaki Ediz nerede?
Diyarbakır'da kaybolduktan sonra ölü olarak bulunan Narin ve 2 yaşındaki Sıla bebekten sonra tüm ülke diken üstünde yaşıyor. Bir kayıp çocuk haberi de Çanakkale'den geldi. 5 yaşındaki Ediz'in kaybolduğunu bildirildi. İlçe merkezindeki hoparlörlerden acil anons yapılırken ekipler hareke geçti.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde 5 yaşındaki Ediz Taşkan isimli çocuğun yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri arama çalışmalarına başlarken, Biga Belediyesi de ilçe merkezindeki hoparlörlerden acil anons yaparak yardım çağrısında bulundu. Yapılan anonsta en son sarı-siyah tişört ve mavi terlik giydiği belirtilen çocuğu görenlerin emniyet ekiplerine haber vermeleri istendi.
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