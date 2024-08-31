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Gündem Bir karar verin artık, 30 Ağustos’ta mı tapuyu aldık, 24 Temmuz’da mı?
Gündem

Bir karar verin artık, 30 Ağustos’ta mı tapuyu aldık, 24 Temmuz’da mı?

Yeniakit Publisher
2024-08-31 10:23:00 -
Bir karar verin artık, 30 Ağustos’ta mı tapuyu aldık, 24 Temmuz’da mı?

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Şu kemalistler var ya, şu kemalistler..

Öyle uyanıklardır ki..

Öyle utanmazlardır ki..

Hem 24 Temmuzlarda koro halinde atağa geçerler..

“Lozan, Türkiye’nin tapusunu almamızı sağladı” derler..

Muhteremlere sorduğunuzda: “Lozan’da tapumuzu aldık isek, Yunan’ı denize döktüğümüz tarihte aldığımız ne idi, kiracılık belgesi mi?”

Cevap alamazsınız.

Sorularımızı sürdürürüz..

“Başkomutanlık savaşı sonunda Yunan askerlerini denize döktüğümüzde, şehid kanlarımızla vatanın tapusunu almış olmadık mı?”

Cevap veremezler..

Onlara, Lozan’daki hezimetin üstünü örtmek için, abartılı övgü emri verilmiştir..

Cephede kazandığımız zaferin, masabaşında kaybettiğimizin gizlenmesi istenmiştir..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

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Yorumlar

.....

Ali Bey ikisi de sizi pek ilgilendirmiyor zaten...

siyasi analizci

lozanda 12 adayı matiz kafalar masada verdi birde onunla övünecek kadar matiz sorgulama bilincini kaybetmiş çocukları çıktı türk karasularına 1500. ile 4000 metre adalar yunan kıyısına 400 ile 570 km mesafe seviniyorlar yunanı denize döktük diye sevinçleri bir çogunun dökülmediği burada kalıp bu günki duruma gelmeleri yani yunan denize falan dökülmedi
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