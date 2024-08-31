Bir karar verin artık, 30 Ağustos’ta mı tapuyu aldık, 24 Temmuz’da mı?
Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...
Şu kemalistler var ya, şu kemalistler..
Öyle uyanıklardır ki..
Öyle utanmazlardır ki..
Hem 24 Temmuzlarda koro halinde atağa geçerler..
“Lozan, Türkiye’nin tapusunu almamızı sağladı” derler..
Muhteremlere sorduğunuzda: “Lozan’da tapumuzu aldık isek, Yunan’ı denize döktüğümüz tarihte aldığımız ne idi, kiracılık belgesi mi?”
Cevap alamazsınız.
Sorularımızı sürdürürüz..
“Başkomutanlık savaşı sonunda Yunan askerlerini denize döktüğümüzde, şehid kanlarımızla vatanın tapusunu almış olmadık mı?”
Cevap veremezler..
Onlara, Lozan’daki hezimetin üstünü örtmek için, abartılı övgü emri verilmiştir..
Cephede kazandığımız zaferin, masabaşında kaybettiğimizin gizlenmesi istenmiştir..
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