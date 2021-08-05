Bir karar ver, Mahmut! Soruyoruz: 'Atatürkçü' müsün, 'Apocu' musun?

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CHP'li Mahmut Tanal, hangi dalda oynayacağına karar veremedi. Bir teröristbaşı Abdullah Öcalan posteri altında yürüyüşler yapan Tanal, diğer taraftan Atatürk paylaşımlarıyla sürekli renk değiştiriyor.

Atatürk paylaşımı yaptı

"Atatürkçü" mü, "Apocu" mu olduğuna karar veremeyen CHP'li Mahmut Tanal, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

HDP'lilerin hakaret ettiği M. Kemal Atatürk ile ilgili paylaşımda bulunan Mahmut Tanal, şu ifadelerde bulundu:

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, TBMM tarafından "Başkomutanlık" unvanının verilişinin 100. yılı kutlu olsun.

Büyük Önder Atatürk, tek ve ebedi başkomutanımızdır.

Saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyorum.

Apo posteri altında yürüyüş

Büstleri yakan ve "M. Kemal'in itleri" diyerek hakaretler eden HDP'lilerin yürüyüşünde boy gösteren Mahmut Tanal, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri altında poz vermişti.