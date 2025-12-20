‘Bir kalemin değil bir direnişin hikayesi’ Ayna okuyucularla buluştu

Her zaman hakkın ve hakikatin sesi olan, vesayete asla boyun eğmeyen Hasan Karakaya’nın bir döneme damga vuran yazıları kitap hâline getirildi. Her biri birer mücevher değerinde olan, güncelliğini asla yitirmeyen ve tarihi bir vesika halini alan bu kıymetli metinler, Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu’nun talimatı ve medya grubumuzun özverili çalışanlarının gayretleriyle bir araya toplandı. “Ayna” ismiyle okuyucularla buluşacak bu kıymetli eserde; Karakaya’nın 1996 yılında kaleme aldığı ilk yazısından, vefat ettiği güne kadar 20 yıllık sürede yazdığı yaklaşık 6 binden fazla köşe yazısı arasından özenle seçilen köşe yazıları yer alıyor. Uzun soluklu ve titiz bir çalışmanın ürünü olan “Ayna” ile Karakaya’nın düşünce dünyasını ve mücadelesini yansıtan yazılar derlenerek anlamlı bir bütün oluşturuldu. Bu kitap, Türk basın dünyasının en tartışmalı, en sert kalemlerinden biri olan Hasan Karakaya’nın yazılarından oluşan bir derleme niteliği taşırken, siyasetten toplumsal meselelere, başörtüsü yasağından darbe süreçlerine, dış politikadan medya eleştirilerine ve şer odaklarına karşı verdiği mücadeleden izler taşıyor.

Aynı zamanda köşesinin ismini taşıyan “Ayna”, Karakaya’nın fikir dünyasını anlamak isteyenler için adeta bulunmaz bir rehber niteliğinde.

28 Şubat’ın cesur kalemi

Kitapta yer alan birçok yazı, Hasan Karakaya’nın özellikle 28 Şubat sürecindeki sert ve korkusuz tavrının izlerini taşıyor. O dönem, başörtüsü yasağı ve İslami çevrelere yönelik baskıların arttığı bir süreçti. Karakaya, bu yasakların karşısında gazetesi Vakit’te yazdığı yazılarla büyük yankı uyandırdı. Bu yazılar nedeniyle defalarca DGM ve ağır ceza mahkemelerinde yargılandı, hakkında davalar açıldı, baskıya uğradı. Fakat o, : “Ben yanlışı eleştirdim. Bugün aynı yanlış yapılsın, yine aynı yazıyı yazarım” diyerek geri adım atmayan bir duruş sergiledi. Bu kitapta yer alan birçok bölüm, onun bu dik duruşunu doğrudan yansıtan yazılardan oluşuyor.

Kumpaslara rağmen yılmayan bir gazeteci

1999’da darbeci zihniyet tarafından kurulan bir kumpas sonucu 7 gün gözaltında tutulması, onun karakterini belirleyen dönüm noktalarından biri. Suçsuz olduğu ortaya çıkmasına rağmen yaşadığı bu olay, yazılarına daha sert bir üslup olarak yansıdı. “Ayna” kitabında, Hasan Karakaya’nın ruh halini ve mücadelesini satır aralarında net şekilde görülüyor. Hasan Karakaya yalnızca siyasi gündemi değil, toplumsal meseleleri, din-devlet ilişkilerini, medya manipülasyonlarını ve küresel güçlerin politikalarını da ele aldı. Dili keskin, tavrı netti. Bu yüzden bazı çevrelerin hedefi hâline geldi. Kitabın ana omurgasını oluşturan şey, Hasan Karakaya’nın değerlerinden asla taviz vermemesiydi.

Medine’de Hakk’a yürüyen bir gazeteci

Karakaya, 2015 yılında Cumhurbaşkanı’nın Suudi Arabistan ziyaretini takip ederken Medine’de kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 62 yaşında vefat eden Karakaya'nın cenazesi, Cumhurbaşkanı dahil devlet erkânının katıldığı büyük bir törende defnedildi. Bu kayıp, İslami camiada büyük bir üzüntü boğmuştu. Kitapta, onun ardından yazılan metinler ve hatıralar da bulunuyor. “Ayna”, Hasan Karakaya’nın Türkiye’nin siyasi iklimine, toplumsal dönüşümlere, Batı’nın Türkiye politikasına, din ve özgürlükler meselesine, laiklik tartışmalarına, darbe süreçlerine ve medya–propaganda düzenine dair yazılarını kronolojik bir bütünlük içinde sunuyor. Kitap hem sert bir eleştiri mirası hem de Türkiye’nin yakın tarihine tanıklık eden bir arşiv niteliği taşıyor. Karakaya’nın üslubunu ister beğenin ister eleştirin; “Ayna”, Türk basın tarihinde iz bırakmış bir kişiliğin düşünce dünyasını anlamak için vazgeçilmez bir eser.