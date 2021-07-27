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Yaşam Bir kadın, Ağrı Dağı ile evlendi
Yaşam

Bir kadın, Ağrı Dağı ile evlendi

Dağcı Sevgül Eraslan, 4 bin 200 metreye tırmanıp gelinlik giyerek sembolik olarak Ağrı Dağı ile evlendi. Eraslan, sosyal mesaj vermek amacıyla bu işi gerçekleştirdiği duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 14:07:00 -
Bir kadın, Ağrı Dağı ile evlendi

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek dağı olma özelliğini taşıyan Ağrı Dağı’nın yeniden tırmanışa açılmasıyla beraber çok sayıda dağcının uğrak noktası oldu.

Ağrı Dağı’na tırmanmak amacıyla 30 kişilik grupla beraber tırmanışa başlayan Sevgül Eraslan, sırtında taşıdığı gelinliği kadınlara ve çocuklara yönelik şiddeti ve ayrımcılığı kınamak amacıyla 4 bin 200 metrede giyerek sembolik olarak Ağrı Dağı ile evlendi.

"Şiddeti kınamak istedim"

"Kadınlar yaşarsa hayat yaşar, çocuklar umutluysa gelecek umutludur" diyerek kadınlara ve çocuklara yönelik şiddeti kınamak amacıyla gelinlik giydiğini söyleyen Dağcı Sevgül Eraslan, “Ağrı Dağı ile sembolik olarak evlendim. Çocuklara ve kadınlara yönelik işlenen suçları ve gösterilen şiddeti kınamak istedim." dedi.

Eraslan, "Toplumun bir parçası olarak kadınlara karşı yapılan ayırımcılık ve çocuklara karşı yapılan çeşitli istismarların insan haklarına aykırı olduğunun farkında olunmasını, bu suçların yalnızca suça uğramış bireylerde değil bizlerde de büyük acılar oluşturduğunu ve her birimizde manevi zararlara neden olduğunun farkındayız. Aydınlık bir gelecek için kadınların daha güçlü, çocukların ise daha güven içinde ve yara almadan yarınlara çıkması dileğimizdir." diye konuştu.

Eraslan son olarak "Kadın ve çocukların eğitim haklarının ellerinden alınmaması gerekiyor. Sevgiyle, anlayışla, sabırla toplumda birlik ve düzeni sağlamamız umuduyla. Aydınlık bir günde olalım, gelecek bu günlerin oluşturduğu basamaklarla zaten aydınlanacaktır" ifadelerini kullandı.

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