Bir ipe dizilen zikir taneleri



Binlerce yıldan günümüze kadar uzanan kültür mirasları arasında bulunan, ipe dizilen zarif dua taneleri.. Tesbih, asırlar boyunca dilden dile gönülden gönüle aktarılan dualara eşlik eden bir kültür mirası..

Hemen herkesin evinde birkaç tane 99'luk; yine birkaç tane 33’lük tesbih bulunur… Zikirle özel meşguliyeti olanların ise 500'lük, 1000'lik tesbihleri vardır…

Tesbih yapımında cam, değerli taşlar, kehribar, yılanağacı, narçıl, abanoz, fildişi, mercan, sedef, inci, kaplumbağa kabuğu, mors balığı dişi, balina kemiği gibi birbirinden kıymetli malzemeler kullanılır.

Büyük deniz kaplumbağaları Kızıldeniz’de yaşıyor. Kızıldeniz’de yaşayan büyük deniz kaplumbağaları bir yerlere çarpınca darbe alıp ölüyor ve karaya vuruyor. Kabukları böylelikle temin ediliyor.

Deniz kaplumbağasının kabuk rengi çok güzel olduğu için biz tesbihte kullanıyoruz, Amerikalılar da bunu gözlük çerçevesinde kullanıyor.

Her bir tesbihin imamesi, durağı, tepeliği, pulu, kamçısı birbirinden farklıdır.

Bazı imamelerde kişinin mesleğinin ipuçları gizlidir. Tesbih taneleri arasında dizilen duraklar, nişaneler, pullar; tesbihin başlama ile bitiş noktası arasına yerleştirilen imameler birer sanat eseri gibidir…

Tesbihler, kamçıları, kordonları, imameleri, durakları, taneleri ve nişaneleriyle ustasından izlerini ve kabiliyetini taşır. Taşların arasından, ağaçların dallarından, meyvelerin çekirdeklerinden çıkıp gelen her bir tesbihin ayrı bir hikâyesi vardır.

Ağaçtan imal edilmiş, kemane ismiyle müsemma mütevazı tornalar, sadece tesbihi değil; dertleri de delip geçer...



Tesbih tanelerinin gövdesinde delikler açıldıkça ustasının yufka gibi incelmiş yüreğinden de geçim gaileleri ile birlikte kim bilir neler gelip geçer!

Gönülleri yanık tesbih ustaları, kemane denilen, ağaçtan mamul hususi bir torna kullanılır. Kimi ustalar kendi tornasını kendi imal eder, ya da ustasından kendisine miras kalan tornayı bir vefa numunesi olarak kullanır.

Kemanenin, çarguşe diye isimlendirilen delici bölümü vardır. Mafala denen kalıp, ustanın sol elinde sıkıca tuttuğu kemane ile mütemadiyen döndürülür…

Usta, bir yandan puntalar arasını ayağıyla sıkıştırırken, diğer yandan sağ eliyle, rende denilen kesici aleti kullanarak tesbihi çeker.

Sanatkâr dedelerimiz tarih boyunca birbirinden zarif tesbihleri işte böyle mütevazı tornaların içinden çıkarmıştır… Tesbih zanaatı günümüzde sayıları gittikçe azalan ustaların ellerinde hayatiyetini sürdürme çabasında…

Tesbih ustaları, ustasından öğrendiklerini aktaracak ve bu geleneği/zanaatı devam ettirecek tesbih çıraklarını maalesef bulamamaktan yakınıyor.