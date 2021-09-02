Bir ilkokul öğrencisinin çantası bakın en ucuz kaç TL'ye doluyor!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in okullarda 6 Eylül itibarıyla yüz yüze eğitime geçileceğini açıklamasının ardından öğrenciler ve veliler okul hazırlıklarına başladı. Hazırlıkların başlaması ile birlikte kırtasiyecilerde yoğunluk başladı. Bir ilkokul öğrencisinin kırtasiye masraflarının 200 TL’ye alınabildiğini söyleyen kırtasiyeci Ali Kemal Eğilmez, “Tabii ki geçen sene ve bir önceki seneye göre biraz daha umutluyuz. 2 senedir yapamadığımız satışın en azından bir kısmını yapmak istiyoruz. Şimdi 1 ve 2. sınıfların belirli dersleri var. Onlara birkaç defter, kalem, silgi, 12’li bir kuru boya, 12’li pastel boya ve sulu boya ile çantası, suluğu ve beslenme çantası ile sağlık şartlarına uygun bir malzeme alınacak olursa öğrenciler ilk alışverişlerinde zorunlu ihtiyaçlarını 200 TL gibi bir rakamla yapabilirler. Ürünlerin fiyatlarına baktığımızda 30 TL’ye ana sınıfı çantası satıyoruz, 50 TL’ye beslenmesi içerisinde ilkokul 1 ve 2. sınıf çantası satıyoruz. 12,5 TL’ye kuru boya satıyoruz, aynı şekilde pastel boya satıyoruz 5 TL ile 12 TL arasında bir fiyata satıyoruz. Sulu boyamız da 10-12 TL arasında değişiyor. Bu ürünlerimizin hepsi CE belgeli ürünler. Kaliteli ve kanserojen içermeyen ürünler. Kalemlerimiz de 1 TL’den başlıyor, 2,5 TL’ye kadar kurşun kalemlerimiz var. Silgilerimiz de aynı şekilde, 1-2 TL arasında satılıyor. Büyük boy defterlerimiz 7,5 TL’den başlıyor ve sayfa sayısına göre 12 TL’ye kadar çıkabiliyor. Küçük boy defterlerimiz de 1,5 TL’den başlıyor ve yukarı doğru fiyatı değişiyor” dedi.

Pandemide satış yapamadıkları için ellerinde ürün bulunduğunu ve bu nedenle bu sene ürünlere çok fazla zam gelmediğini ifade eden Eğilmez, “Biz kırtasiyeci olarak gelen zamların üzerine çok fazla bir kar koyamadık. Çünkü elimizde ürün var ve pandemiden dolayı da satışımız olmadı. Fiyatlarımızı geçen senenin ya da daha önceki senenin fiyatları gibi düşünebiliriz. Sadece nakliyeden dolayı ya da elimizde kalmayan ürünlerden dolayı biraz fiyat farkı doğabilir. Genel olarak halkımızın sağlığı için kaliteli ürün satmaya çalışıyoruz. Velilerimiz ürün alırken öncelikle markaya dikkat etsinler ve bu markaların arkasındaki sağlığa zararlı ürünler olmadığını gösteren CE belgeli olup olmadığına baksınlar. Son kullanma tarihi olan ürünlerde bilhassa silgiler belli bir zaman sonra sertleşir. Velilerimiz mümkün olduğu kadar taze ve kaliteli ürün almaya çalışsınlar. Bütün milletimize yeni eğitim ve öğretim yılı hayırlı ve uğurlu olsun. Bizim ekmeğimizin sebebi yavrularımız. Hepsine başarılar diliyorum” diye konuştu.

Vizyon Kitabevi işletmecisi Kemal Özdemir ise listenin uzunluğuna göre bir okul çantasının 300 ile 400 TL arasında dolduğunu aktararak, "Geçtiğimiz iki yıl çok kötü bir süreç geçirdik. Ama şu anda okulların açılmasıyla birlikte çok iyi olmasa da hareketlilik var. Geçen yıla göre yüzde 40 fiyat artışları oldu. Listenin uzunluğuna bağlı bir okul çantası ortalama 300 ile 400 TL arası doluyor. Aileler, bildikleri yerden kaliteli ürünler alsın. Titizlikle hijyene, çocuklarına ve kendilerine çok dikkatli davranmalarını istiyoruz. Geçtiğimiz yıllardaki pandemiyi bir daha yaşamamak istiyoruz, aşı olmayanların da aşılarını olmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.