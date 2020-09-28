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Ekonomi Bir ilimizden altın rezervi müjdesi!
Ekonomi

Bir ilimizden altın rezervi müjdesi!

Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Boğazgören köyünde tespit edilen altın rezervi için 10 yıllık çalışma sonrası işetme ruhsatı verildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 17:27:00 -
Bir ilimizden altın rezervi müjdesi!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Boğazgören köyünde tespit edilen altın rezervi için çalışma ruhsatını onayladı. Yaklaşık 10 yıllık çalışmanın ardından ruhsat alan işletmeciler, bin 500 hektarlık alanda altın çıkarma çalışmalarını yürütecek. 145 hektarlık alanda yapılan incelemeler sonucu, bir tonda 4 gram altın çıkabileceği ön görülürken 8 milyon metreküplük bir alanın ise altın dışında değerli taşında olduğu belirlendi. 

İlk kazma nisan ayında vurulacak

Tespit edilen rezerv için ilk kazma nisan ayında vurulacak. İşletmeye ilk etapta 75 milyon dolarlık yatırım yapılırken, tesiste binlerce kişi istihdam edilecek. İşletme sahibi, maden sahasında altın, gümüş ve bakırında olduğunu söylerken, maden sahasında siyanürün kullanılmayacağını belirtti. Avukat Yusuf Ayar, bölgedeki madenin uzun yıllar işletilebilecek olduğunu ifade ederek "Madenin ilk sahasında 400 milyon dolarlık bir katma değer sağlanacağını öngörüyoruz. Bu hem bölgemiz için hem de ülkemiz için çok önemli bir rakam. En büyük hassasiyetimiz doğa. Kesinlikle siyanürle bir çalışma yapılmayacak. Tamamen doğaya zarar vermeden altın çıkarılıp işletilecek. Ülkemize hayırlı olsun" dedi.

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