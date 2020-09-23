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Gündem Bir ilimizde 506 kişiye para cezası
Gündem

Bir ilimizde 506 kişiye para cezası

Amasya'da Kovid-19 kurallarına uymayan 506 kişiye 510 bin lira ceza verildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 13:00:00 -
Bir ilimizde 506 kişiye para cezası

Dünya genelinde yayılmaya devam eden koronavirüs Türkiye’de de vaka sayılarını arttırdı.

Tedbirler kapsamında düğün, kına geceleri için yeni kararlar alındı. Ayrıca konser ve festivallere de kısıtlama getirildi.

Vaka yayılımının hızlı olduğu toplu taşıma araçlarına da yeni kurallar geldi. Edirne başta olmak üzere 65 yaş üstü vatandaşlar için bazı illerde yeni kurallar getiriliyor.

Vaka sayısı artmasına rağmen, birçok vatandaşın maske ve sosyal mesafe ihlali gündeme geldi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu Kovid-19 tedbirleri kapsamında kurallara uymayanlara ceza verildi.

Amasya’da da Kovid-19 kurallarına uymayan 506 kişiye 510 bin lira ceza verildi.

Ekipler, virüsünün yayılmasını önlemek için maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymayan vatandaşlara uyarılarda bulunarak, idari para cezaları uyguluyor.

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