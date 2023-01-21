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Gündem Bir ilde daha petrol emareleri görüldü! Müthiş haber...Türkiye'ye her an müjde verilebilir
Gündem

Bir ilde daha petrol emareleri görüldü! Müthiş haber...Türkiye'ye her an müjde verilebilir

TPAO’ya petrol sondaj aramaları yapan TPIC, petrol emareleri görülmesi üzerine Batman Kösetarla-1’de sondaj çalışmalarına başladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 13:36:00 -
Bir ilde daha petrol emareleri görüldü! Müthiş haber...Türkiye'ye her an müjde verilebilir

TPAO’ya petrol sondaj aramaları yapan TPIC, Kayabağı-1’den sonra Kösetarla-1’de sondaj çalışmalarına start verdi.

TPIC, Batman kent merkezinde yakın mesafede yeni bir petrol sondaj kuyusunda daha çalışmalara başladı.

TPIC, Batman’a yakın bölgelerde TPAO'ya yeni petrol sahaları keşfetmek için çalışmaları hızlandırdı.

Batman Organize Sanayi Bölgesi yakınında Kösetarla-1 sondaj kulesinde çalışmalara başlayan TPIC, 40 yıl önce de TPAO’nun çalıştığı bölge yakınında sondaj kulesi kurdu.

Yaklaşık 3 ay önce Kayabağe (Basorke) yakınında sondaj çalışması sürdüren TPIC, petrol emarelerinin bulgusunu değerlendirmeye başladı.

TPIC’te şimdi de gözler OSB yakınında açılan yeni sondaj kulesine çevrildi.

Kaynak: Batman Çağdaş

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