SON DAKİKA
Yerel Bir ilde brusella alarmı verildi! Karantina uygulanacak
Yerel

Bir ilde brusella alarmı verildi! Karantina uygulanacak

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Bir ilde brusella alarmı verildi! Karantina uygulanacak

Edirne’de tespit edilen bruselloz vakasının ardından yetkililer harekete geçti. Edirne İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hastalıkla bağlantılı olduğu değerlendirilen keçilerin karantinaya alındığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, 21 yaşındaki E.K.’nin Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığı öğrenildi. Sağlık ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla hayvanların bulunduğu bölgede kontrol ve incelemeler artırıldı.

Yetkililer, brusellozun genellikle enfekte hayvanlarla temas ya da çiğ süt ve süt ürünlerinin tüketimiyle bulaştığına dikkat çekerek, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Özellikle çiğ süt tüketiminden kaçınılması ve hayvancılıkla uğraşan kişilerin hijyen kurallarına dikkat etmesi gerektiği vurgulandı.

Öte yandan, sürecin hem insan sağlığı hem de hayvan sağlığı açısından titizlikle takip edildiği, gerekli tüm önlemlerin alınmaya devam edildiği belirtildi.

T.C. EDİRNE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. EDİRNE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. EDİRNE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

