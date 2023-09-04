Bir İBB kabiliyetsizliği daha! 6 vapur Haliç'te unutuldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Haliç üzerinde Karaköy ile Eminönü’nü birleştiren Galata Köprüsü’ndeki tadilatı, skandala dönüştü. İBB’nin yaptığı hesapsız çalışma yüzünden 6 Şehir Hatları vapuru Haliç Tersanesi’nde mahsur kaldı. 13 Ağustos Pazartesi günü, İstanbul’un olası büyük depreme hazırlığı kapsamında Galata Köprüsü tadilata alınmıştı. Tadilat ile birlikte Karaköy-Eminönü istikameti de trafiğe kapatılmıştı.

BOĞAZ’A GEÇEMİYORLAR

Tramvay seferleri hariç olmak üzere, 40 gün boyunca kara ve denizden trafik akışının alternatif güzergahlarla sağlanması kararlaştırıldı. İBB, köprüyü kara ve deniz trafiğine kapatırken Kasımpaşa’daki Şehir Hatları vapurlarına bakım onarım hizmeti veren Haliç Tersanesi’nde 6 adet Şehir Hatları vapurunu unuttu. Gemiler, köprü tadilatta olduğu için Haliç’in Boğaz’a açılan tarafına geçemeyince tersanede mahsur kaldı. Yeni Şafak’ın elde ettiği bilgilere göre, gemilerin tüm bakım ve tadilatlarının tamamlandığını ve toplam 40 gün boyunca atıl durumda tersanede demirli kalacakları öğrenildi.

ŞAKA DEĞİL AĞLANACAK HALİMİZE GÜLÜYORUZ

Konuyla ilgili Yeni Şafak'a değerlendirmede bulunan AK Parti İBB Grup Sözcüsü Avukat Murat Türkyılmaz, İstanbul’da deniz ulaşımını ve diğer alternatifleri entegre edecek makro bir ulaşım vizyonu vadeden İBB’nin 4 buçuk yıldır bu konuda attığı ciddi bir adım ve hizmetini göremediklerini söyleyerek, "Bırakın deniz ulaşımını güçlendirmeyi var olan deniz araçlarını atıl bırakan trajikomik bir gündemimiz var. Köprü inşaatı sebebiyle Şehir Hatları gemileri unutuldu ve inşaat sebebiyle diğer tarafa, boğaza geçerek hizmet verilemiyor. Şaka değil, ağlanacak halimize güldüğümüz bir sahne. Göreve geldikleri ilk yıllar olda acemilik der belki insaf eder gündem yapamazdık. Ama 4 buçuk yıl sonra bu olayı acemilik değil beceriksizlik olarak görmeye hakkımız var"ifadelerini kullandı.

İBB'NİN ORGANİZASYONEL KABİLİYETSİZLİĞİ

"Bu sahne İBB’nin organizasyonel kabiliyeti daha doğrusu kabiliyetsizliğini resmeden çarpıcı bir örnektir" diyen Türkyılmaz, "Biz yakinen biliyoruz ki sadece gemileri değil uzunca bir süredir İstanbul’un kronikleşmiş sorunlarını unutan, göz ardı eden, hasılı İstanbulluları unutan bir yönetimle karşı karşıyayız. İBB Başkanını kendinden artık kentine dönmesini bekliyoruz, bu saatten sonra bunun da ne kadar anlamı var, buna İstanbullular karar verecek. Kentini unutanları bu kent asla unutmayacaktır" şeklinde konuştu.

Yeni Şafak

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