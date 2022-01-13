“Bir Hekimin Kaleminden Şiirler”

Koronavirüs salgınıyla mücadelede büyük bir özveriyle çalışan eller bir yandan da lirik üslubun en nadide örneğini sergilediği şiirleriyle ruh dünyamıza anlam katıyor. Alkun yayınlarından çıkan 252 sayfalık şiir kitabının her bir sayfasında engin bir gönlün idrak süzgecinden geçen etkileyici şiirler yer alıyor. Dr. Şemsi Nur’un, kaleminden sadır olan ‘Dört Mevsime Hükümlü’ şiir kitabı genelde edebiyat özelde ise şiir sevenlerin kütüphanesinde mutlaka olması gereken bir eser.