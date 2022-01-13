  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür - Sanat “Bir Hekimin Kaleminden Şiirler”
Kültür - Sanat

“Bir Hekimin Kaleminden Şiirler”

Edebiyat dünyamız, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Şemsi Nur Karabela’nın eşsiz kaleminden çıkan ‘Dört Mevsime Hükümlü’ şiir kitabıyla buluştu.

Yeniakit Publisher
2022-01-13 12:39:00 -
“Bir Hekimin Kaleminden Şiirler”

Koronavirüs salgınıyla mücadelede büyük bir özveriyle çalışan eller bir yandan da lirik üslubun en nadide örneğini sergilediği şiirleriyle ruh dünyamıza anlam katıyor. Alkun yayınlarından çıkan 252 sayfalık şiir kitabının her bir sayfasında engin bir gönlün idrak süzgecinden geçen etkileyici şiirler yer alıyor. Dr. Şemsi Nur’un, kaleminden sadır olan ‘Dört Mevsime Hükümlü’ şiir kitabı genelde edebiyat özelde ise şiir sevenlerin kütüphanesinde mutlaka olması gereken bir eser.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay