Bir günde 7,5 litre kola içiyor! 'Eğer içmezsem...'

Diyarbakır'da Merkez Yenişehir ilçesinde bir kıraathanede çalışan kola bağımlısı Volkan Egrik, günlük 50 lira ve 5 litre kola içme karşılığında çalışıyor.

Bir günde ortalama 7,5 litre kola içtiğini belirten kola bağımlısı Egrik, kahvaltıda bile kola içtiğini, içmezse yerinde duramadığını söyledi.

Egrik, küçüklükten beri bağımlı olduğu kola sebebi ile, kıraathanede işverenle yaptığı anlaşmayla günlük 50 lira yevmiye ve 5 litre kola karşılığı mesai yapıyor.

Kolayı içtikten sonra işe başlıyor

Yaklaşık 3 senedir kıraathanede çalışan Volkan Egrik, işe başlamadan önce günlük yevmiyesini de peşin alıp, aldığı yevmiye ile 2,5 litre kola satın alıp içtikten sonra işe başlıyor.

Egrik, iş yerinde kola dışında herhangi bir içecek de içmediğini belirtti.

"Eğer içmezsem..."

Egrik, kolayı çok sevdiğini söyleyerek kola içmeden çalışamadığını, kahvaltıda bile kola olmaz ise kahvaltı yapamadığını, içmezse yerimde duramamadığını, muhakkak içmesi gerektiğini söyledi.

Kola içmekten hiç rahatsız olmadığını söyleyen Egrik, küçüklükten beri her gün düzenli olarak kola içtiğini, şimdiye kadar herhangi bir rahatsızlık duymadığını ifade etti.

Öte yandan, kıraathanenin sahibi Ahmet Özden ise Volkan'ın pazarlık yaptıktan sonra işe başladığını belirterek kola içmediği zaman şikayet ettiğini bildirdi.

Özden, Egrik'in kolasını içmesinin ardından iş başı yaptığını, 3 senedir burada çalıştığını, kola içmediği zaman başının ağırdığını söylediğini belirtti.

Özden, Egrik'i kola içmekten tutamadıklarını, yardımcı olmak istediklerini, fakat kendisinin kolayı çok sevdiğini, kola içtiğinde kendini rahat hissettiğini söylediğini ifade etti.

Beslenme Uzmanı'ndan önemli uyarı

Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Ruşen Aksu ise günlük güvenilir kafein miktarı ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

Aksu, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yetişkinler için önerdiği günlük güvenilir kafein doz alımı miktarının 300 miligram olduğunu, 7,5 litre kola içen birinin almış olduğu kafein miktarının ise bin 125 miligram olduğunu belirtti.

Aksu, bu dozun ideal dozun 4,5 katı olduğunu, yetişkin bireylerde bağımlılık riskini artırdığını söyledi.

"Kanser hücreleri şekerle besleniyor"

Ardından alınan şeker miktarının da çok yüksek olduğu için tip 2 diyabet riski, obezite ve kanser riskini yükselttiğini bildiren Beslenme Uzmanı, çünkü kanser hücrelerinin glikozla, yani şeker ile beslendiğini ifade etti.

Vitamin ve minerallerin emilimini azalttığından vitamin kayıpları, kemik erimesi, içerdiği asidin yüksek olması sebebiyle dolayı diş minerallerinin aşınma ile birlikte çürüme ve reflü riskini arttırdığını belirten Aksu, 300 miligram kafein tüketiminin metabolizmayı hızlandırabileceğini, termojenik olarak yağ yakımına yardımcı olabileceğini belirtti. Kalp krizi riskini azaltabileceğini, ama bu dozun üzerinde alımın güvenli olmadığını ifade eden Aksu, güvenilir kafein miktarının 300 miligram olduğunu, kafein içilen çay, kahve ve yeşil çay da bulunduğunu, kolada bulunan fazla miktardaki kafeinin bağımlılık, stres ve kaygı bozukluğu oluşturabileceğini vurguladı.