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Bir grup İlahiyaçı'dan 'FETÖ sosu' uyarısı: Toplumun temeli ehl-i sünnet cemaatler hedef alındı!

Son günlerde Ehl-i Sünnet Cemaatlere yönelik tehdidin artışına dikkat çeken ilahiyatçılar, "Şer güçlerin kumpaslarındaki asıl hedefleri, Müslüman Türk toplumunu birbirine kenetleyen İslam Dini ve bu dinin özü olan sarsılmaz Ehl-i Sünnet inancıdır. " diyerek uyarıda bulundu.

18 Ağustos 2019 Pazar 11:54
Bir grup İlahiyaçı'dan 'FETÖ sosu' uyarısı: Toplumun temeli ehl-i sünnet cemaatler hedef alındı!

 Taha Emre Özdemir  Ankara  "Bir 'El', toplumun iç dinamikleriyle oynayıp, milleti kendi içinde çatıştırarak hem devleti, hem de Ehl-i Sünnet'in kaynağı cemaatleri çökertmeyi planlıyor." değerlendirmesini yapan bir grup ilahiyatçı şunları söyledi:

'Asılsız iddialarla hareket edersek faciaya sürükleniriz'

"Vatikan planı olan 'Ilımlı İslam' ve 'Diyalog' projelerinin bitti bitecek noktasına geldiğini söylemek mübalağa olmaz. Görünen o ki, bu ihanetlere direnen Ehl-i Sünnet Cemaatler, ön proje olan 'FETÖ Sosu'na batırılarak bir timsahın midesine indirilmek isteniyor. FETÖ kumpası da din üzerinden kötü örnekleme olsun diye bu amaçla kurulmuştu. Dini istismar eden, devlete ve millete ihanet içerisinde olan hangi cemaat varsa, elbette gereği yapılır ama ihanet şebekelerinin asılsız iddialarıyla hareket etmek, bizi faciaya sürükler."

'Ehl-i Sünnet Cemaatler hedefte'

Türk toplumunun birbirine kenetlenmesine vesile olan Ehl-i Sünnet anlayışının hedef alındığı belirtilen açıklama, şöyle devam etti:

"Şer güçlerin kumpaslarındaki asıl hedefleri, Müslüman Türk toplumunu birbirine kenetleyen İslam Dini ve bu dinin özü olan sarsılmaz Ehl-i Sünnet inancıdır. Bu inanca ev sahipliği yapan Müslüman Türk devletleri tarih boyunca bu tür hain emellerin hep hedefi olmuştur. Haçlı seferleri bunun en büyük örneğidir. Devlet mekanizması, bu hain senaryolara aldanır gaza gelirse ya da devletin derin koridorlarındaki muhtemel sinsi yapıya bu konuda yetki verilirse, Allah korusun, bu ülkenin tarih sahnesindeki yeri kapanır, neticede hainlere yem oluruz.”

"Allah'ın dini kıyamete kadar baki kalacaktır." ifadesi kullanılan açıklama şöyle sona erdi:

'Batının hedefi ülkemize çökmek'

"Dine hiç bir şey olmaz, olan bize olur. Siyonizmin ve Batı’nın taktiği, hedefe koyduğu devletleri, kendi vatandaşlarıyla çarpıştırarak zayıflatmak ve ondan sonra o ülkeye 'barış götürme' adı altında çökmektir. Irak, Suriye, Mısır, Libya, Tunus hep öyle olmadı mı?

Bir kere, 'dün şu cemaatteydim, aklım başıma geldi, döndüm, vazgeçtim, bunlar şöyle tehlikeli adamlarmış meğer.' diyen 'dönek'lere çok dikkat etmek gerekir. Bunların döneklikleri, fırıldaklıkları, ömür boyu devam edecektir. Çünkü onlara önceden yüklenen bir misyon vardır.Bu ihanetlerin önü alınmaz da 'fırıldaklar'a prim verilirse, bu tür yazılar artacak, başka kurt sineklerinin de Devletin ve milletin başına üşüşmesine cesaret verecektir. Bu tür hain yaklaşımların amacı, hile ve desiselerle, asılsız iddialarla, iç kargaşa çıkarmak, devletle milleti birbirine düşürmektir.

Bu günlerde ülkemizin dört bir yanının, tarihte olduğu gibi yine haçlı orduları tarafından sarılmasıyla, devleti ve toplumu oluşturan tabakaların asılsız yaftalarla bir birbirine düşürülme ihanet ve planlarının, eş zamanlılığına dikkatlerinizi çekmek isteriz. Önce içeride oluşturulan kaosla  devletin fertlerini birbirine düşürmek suretiyle çöküşün zeminini hazırlamak, ardından da savunma gücü kalmayan devletin topraklarını işgal etmek, yegane emelleridir. Allah basiretimizi artırsın, iç ve dış düşmanlarımıza fırsat vermesin, hilelerini başlarına geçirsin, dinimizi, devletimizi ve yurdumuzu muhafaza eylesin."

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 11:54
  1. Ankara
  2. FETÖ
  3. cemaatler

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