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Aktüel ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ sözüne şehit ailelerinden destek!
Aktüel

‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ sözüne şehit ailelerinden destek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyine düzenlenmesi beklenen yeni harekat konusunda “Güney sınırlarımızı 30 kilometre derinliğinde bir koridorla güvence altına alana kadar mücadelemiz bitmeyecek. Bir gece ansızın gelebiliriz, hem de her yere gelebiliriz" ifadelerine destek geldi.

Yeniakit Publisher
2022-08-26 14:17:00 -
‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ sözüne şehit ailelerinden destek!

YENİ AKİT  ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyine düzenlenmesi beklenen yeni harekat konusunda “Güney sınırlarımızı 30 kilometre derinliğinde bir koridorla güvence altına alana kadar mücadelemiz bitmeyecek. Bir gece ansızın gelebiliriz, hem de her yere gelebiliriz" ifadelerine destek geldi.

Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, “Terör bataklığını yerinde kurutmak İçin Suriye’nin Kuzeyine PKK/YPG’ye yönelik yapılacak olası operasyonu doğru ve yerinde buluyor, Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’nın BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ sözünü sonuna kadar destekliyoruz. Allah Devletimize Ordumuza güç kuvvet versin” dedi.

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