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Sosyal Medya Bir Filistinli’ye böyle bir soru sorulur mu? İzleyince şok olacaksınız
Sosyal Medya

Bir Filistinli’ye böyle bir soru sorulur mu? İzleyince şok olacaksınız

Yeniakit Publisher
2023-06-07 08:16:00 - 2023-06-07 08:34:30

Bir Filistinli’ye "1000 dolar karşılığında İsrail bayrağını öper misin?" diye soran kişi hayatının hatasını yaptığını dayağı yiyince anladı.

Bir sokak röportajcısı yolda rastladığı kişilere "1000 dolar karşılığında bir ülke bayrağını öper misin?" diye soru yöneltiyor. Çoğu kişi 100 doları almak için merakla sokak röportajcısının çıkaracağı bayrağı bekliyor. Ancak soru sorulan kişi Filistinli, ülke bayrağı da İsrail olunca işler değişiyor…

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