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Aktüel Bir evde 27 kilogram esrar ele geçirildi
Aktüel

Bir evde 27 kilogram esrar ele geçirildi

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 27 kilogram esrar ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 20:17:00 -
Bir evde 27 kilogram esrar ele geçirildi

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 27 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şube ekipleri, ilçede yaşayan M.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

M.K'yi 6 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alan ekipler, şüphelinin Çukuryurt Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Evin bodrum katında yapılan aramada 27 kilogram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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