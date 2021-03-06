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Aktüel Bir eski eş dehşeti daha!
Aktüel

Bir eski eş dehşeti daha!

Denizli'nin Çal ilçesinde bir kişi tartıştığı eski eşini pompalı tüfekle öldürdü.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 21:55:00 -
Bir eski eş dehşeti daha!

Denizli'nin Çal ilçesinde bir kişi tartıştığı eski eşini pompalı tüfekle öldürdü.

Fatma Kovan (25), akşam saatlerinde bir süre önce boşandığı eski kocası O.A'nın (27) Sazak Mahallesi'ndeki evinin önüne geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle aralarında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine O.A, eski eşi Kovan'a doğru rastgele pompalı tüfekle ateş etti.

Çevredeki vatandaşların çağırdığı sağlık ekiplerince Çal Devlet Hastanesine kaldırılan bir çocuk annesi Kovan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olayın ardından aracıyla kaçan cinayet zanlısı O.A'yı arıyor.

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