  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sedat Peker'den dikkat çeken Ali Yerlikaya hamlesi! Herkes şaştı kaldı

Merkez Bankası’ndan flaş karar! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

Hande Fırat’tan bomba iddia! Türkiye, İsrail’le ilgili bu kararı alacak

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi OLMASAYDI NE OLURDU? İçimizdeki İsrailliler yalana doymuyor

Görüntüler ortaya çıktı! Şarlatan Adnan Oktar Aleyna Tilki’ye böyle salça olmuş

O yalanlar Cem Küçük’ü isyan ettirdi! Sağlı-sollu, Allah ne verdiyse girişti

Hilal Kaplan, kötü haberi tüm Türkiye’ye böyle duyurdu! Maalesef…

O anket, az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu! Yeniden Refah damga vurdu! İşte partilerin son oy oranları

Yurttan sesler korosuna o da katıldı! Ahmet Hakan, öyle bir skandala imza attı ki…

İspanya'da skandal kilise raporu: Papazlar on binlerce çocuğun ırzına geçmiş! Kimsenin konuşamadığı gerçek ortaya çıktı
Gündem Bir Ekrem klasiği! Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sefer yapılamıyor
Gündem

Bir Ekrem klasiği! Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sefer yapılamıyor

Yeniakit Publisher
2023-10-28 11:05:00 -
Bir Ekrem klasiği! Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sefer yapılamıyor

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bir bölümünde seferler yapılamıyor. Seferlerde yaşanan aksama nedeniyle, araçlardan inen yolcular Yusufpaşa-Beyazıt durakları arasında tramvay yolunda yürümek zorunda kaldı.

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Seferlerde yaşanan aksama nedeniyle, araçlardan inen yolcular Yusufpaşa-Beyazıt durakları arasında tramvay yolunda yürümek zorunda kaldı.

AK Parti'de İstanbul adaylığı için adı geçiyordu! Kulisleri hareketlendiren görüşme...
AK Parti'de İstanbul adaylığı için adı geçiyordu! Kulisleri hareketlendiren görüşme...

Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO

AK Parti'de İstanbul adaylığı için adı geçiyordu! Kulisleri hareketlendiren görüşme...

İstanbul Valiliği'nden 15 Temmuz Köprüsü'ne ilişkin açıklama!
İstanbul Valiliği'nden 15 Temmuz Köprüsü'ne ilişkin açıklama!

Gündem

İstanbul Valiliği'nden 15 Temmuz Köprüsü'ne ilişkin açıklama!

Türkiye'nin 100 savaş gemisi sahaya iniyor
Türkiye'nin 100 savaş gemisi sahaya iniyor

Gündem

Türkiye'nin 100 savaş gemisi sahaya iniyor

İstanbul'da DEAŞ'a operasyon
İstanbul'da DEAŞ'a operasyon

Gündem

İstanbul'da DEAŞ'a operasyon

İstanbul'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak

Gündem

İstanbul'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Millet

eskişehir de daha bir yol olmadı son yapılan tramway hatları çok kalitesiz duraklar malzemeler dökülüyor vatman levye ile makas değiştiriyor belliki makas sistemleri de arızalı. Duraklarda otomatik kapılar yok turnikeler yamuk yumuk montaj edilmiş. Milletin parasını çarçur etmeye kimsenin hakkı yok.

Ah Ekrem Ah

Şimdi Reis olsaydı..
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23