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Bir dönem FETÖ’cülerin üssü haline gelen BTK’da neler oluyor? Kayıt yaptıranların kaydı silinip yeniden para alnıyor

Yurt dışı seyahatinde satın alınan telefonların yurt içinde kullanılabilmesi için ödenen BTK kayıt harç ücretlerinin yüzde 100’ün üzerinde artırılması yönelik tepkiler sürerken, düzenlemeden önce E-devlet üzerinden telefonlarını kayıt yaptıran bazı vatandaşlar BTK’nın kayıt iptal sürpriziyle karşılaştı. 4 Ay önce yurt dışından aldığı telefonu e-devlet üzerinden harcını ödeyerek kayıt ettiren bir vatandaş, kaydını iptal eden BTK’nın kendisinden yeniden kayıt yaptırmasını istediğini söyledi.

09 Ağustos 2019 Cuma 19:32
Bir dönem FETÖ’cülerin üssü haline gelen BTK’da neler oluyor? Kayıt yaptıranların kaydı silinip yeniden para alnıyor

 Yusuf Kenan Çakır  Yeniakit.com.tr 

Yurt dışı seyahatinde telefon satın alarak e-devlet üzerinden BTK’ya harç parasını ödeyip telefonlarını yurt içi kayıtlı hale getiren bir vatandaş, BTK’nın kayıt iptali üzerine şok yaşadı. Telefonunun iletişime kapatılması üzerine BTK’yı arayarak bilgi isteyen vatandaş, “Telefon kayıt işlemini sonlandırmamışsınız. Bu nedenle telefonunuzun kaydı silinmiş. Vergi dairesine ödediğiniz parayı geri alarak yeniden kayıt yaptırmanız gerekiyor.” şeklinde bir açıklama yapıldığını söyledi.

Kayıt geçerli değilse neden 4 ay boyunca hiç uyarı mesajı gönderilmedi?

Yaşadığı mağduriyetle ilgili yeniakit.com.tr’ye konuşan vatandaş, yurt dışından satın aldığı telefonu kullanmaya başladıktan 2 gün sonra BTK’dan “telefonunuz kayıtlı değil” mesajı geldiğini, bunun üzerine 30 Mart 2019 tarihinde E-devlet üzerinden 618 TL harç parası ödeyerek telefonunu BTK sistemine kayıt ettirdiğini belirterek, “Telefonumu kayıt ettirdikten sonra kayıt dışı olduğuna dair hiçbir uyarı mesajı almadım. Birden bire telefonum iletişime kapanınca BTK’yı aradım. Telefonumun neden iletişime kapatıldığını sorunca, ‘Kayıt işlemini sonlandırmadığınız için iptal edilmiş. Yatırdığınız harç parasını vergi dairesinden gidip alın, yeniden kayıt yaptırın’ dediler. Ben de ‘Madem kaydım geçersizdi, bu zaman zarfında neden hiçbir uyarı mesajı göndermediniz. Bu kayıt işlemi zaten E-devlet sistemi üzerinden online olarak yapılıyor. Kayıt işlemi geçersizse eğer ben nasıl 4 aydır bu telefonu kullanabiliyorum?’ diye sordum ama tutarlı bir cevap alamadım” dedi.

Kripto FETÖ’cülerin yeni taktiği mi?

17-25 Aralık FETÖ’nün yargı darbesi girişimi sonrası FETÖ çetesinin en yoğun olduğu yerlerden biri olduğu ortaya çıkan Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK), FETÖ terör örgütünün yasa dışı dinlemeler yaparak delil ürettiği stratejik kurumlardan biriydi. FETÖ’cülerden temizlendikten sonra önemli teknolojik yeniliklerde öncü rolü üstlenen BTK’da yaşanan iptal skandalının, yurt dışından getirilen ve daha önce harç paraları ödenerek sisteme kayıtları yapılan telefonların iptal edilerek sahiplerinin mağdur edilmesi, son dönemlerde devlet kurumlarında vatandaşa zorluklar çıkartarak hükümete karşı nefret oluşturma stratejisine yönelen kripto FETÖ’cülerin bir girişimi olup olmadığı merak ediliyor. Telefonunun yasal kaydı iptal edilen vatandaşlar, yeniden kayıt yaptırmaları durumunda yeni harç tarifesine göre 882 TL fazladan para ödemek zorunda kalacaklar.

Yaşanan olaydan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bilgisi olmadığını düşünüyor ve yetkililerin harekete geçmesini bekliyoruz.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 19:32
  1. BTK
  2. yurtdışı telefon

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  • AkıncıAkıncı18 dk önce
    Btk ve bu gibi yerler sanırım kriptolar tarafından ele geçirilmiş ysk gibi mit bakmalı.

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