Bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray forması giyen Cenk Gönen'in yeni takımı belli oldu!

Bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray'ın da formasını giyen Cenk Gönen, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep ile anlaşmaya vardı.

İspanyol temsilcisi Malaga forması giyen Cenk ile Eskişehirspor da ilgileniyordu.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Malaga'ya 200 bin euro'ya transfer olan Cenk, İspanyol ekibi ile resmi maçta oynama fırsatı bulamadı.

Cenk, hazırlık maçlarında yediği hatalı gollerle de eleştiri oklarını hedefi olmuştu.