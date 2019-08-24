'Bir dizi füze ürettik, düşmanlarımız şaşıracak!'
Katıldığı bir etkinlikte konuşan İran Savunma Bakanlığı Müsteşarı, İran'ı kamuoyuna tanıtılmamış füzelere sahip olduğunu açıkladı.24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:28
İranhaber ajansı Mehr’de yer alan habere göre, İran Savunma Bakanlığı Müsteşarı General Kasım Tagizade, sabah saatlerinde başkent Tahran’da katıldığı bir etkinlikte konuşma yaptı.
Tagizade konuşmasında, ülkenin kamuoyuna tanıtılmamış ve düşmanı şaşırtacak füzelere sahip olduğunu belirterek; yerli imkânlarla bin 800 kilometre uzaklıktaki hedefi vurabilen bir dizi balistik füze üretildiğini ve füzelerin, ABD’nin sahip olduğu füzelere kıyasla hassas şekilde vurma konusunda daha iyi olduğunu ifade etti.
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