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Bir din alimi daha öldürüldü

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde Sünni din alimi, silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

13 Ekim 2019 Pazar 11:11
Bir din alimi daha öldürüldü

Belh Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Adilşah Adil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük Sünni din alimi Mevlevi Hayatuddin Sahibi'nin, kentin Kale-i Gazia bölgesinde kimliği belirsiz iki kişinin silahlı saldırısına uğradığını belirtti.

Saldırı sonucu Sahibi'nin yaşamını yitirdiğini ifade eden Adil, saldırganların kaçtığını söyledi.

Adil, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 11:11
  1. Mevlevi Hayatuddin Sahibi
  2. DÜNYA Haberleri

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  • Ayhan sırma Ayhan sırma 2 sa önce
    Sünni din alimlerimiz katlediliyor, küfür tek millettir bunun arkasında ABD ve İran vardır diye düşünüyorum

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