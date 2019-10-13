Bir din alimi daha öldürüldü Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde Sünni din alimi, silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Belh Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Adilşah Adil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük Sünni din alimi Mevlevi Hayatuddin Sahibi'nin, kentin Kale-i Gazia bölgesinde kimliği belirsiz iki kişinin silahlı saldırısına uğradığını belirtti. Saldırı sonucu Sahibi'nin yaşamını yitirdiğini ifade eden Adil, saldırganların kaçtığını söyledi. Adil, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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