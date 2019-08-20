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Bir dilim limon, çayı bakın nasıl değiştiriyor?

Çayınızı limonlu mu limonsuz mu içiyorsunuz? Peki, birkaç damla limon eklediğiniz çayın nasıl bir değişim geçirdiğini biliyor musunuz?

20 Ağustos 2019 Salı 12:17
Bir dilim limon, çayı bakın nasıl değiştiriyor?

Kültürümüzde çayın yeri bambaşkadır. Çay en mutlu anlarımızda da hüzne boğulduğumuzda da yanımızdan, sofralarımızdan eksik olmaz. Güne çaysız başlamayanlar, kahve tiryakilerinden bile fazladır. Peki, her gün içtiğiniz 3-5 fincan çaydan yalnızca birine bir dilim limon eklediğinizde bir fark oluyor mu?

İşte, limonlu bir fincan siyah çayın sağlığa olan faydaları!

C vitamini deposu

Limon C vitamini yönünden son derece zengindir. Bir fincan çaya birkaç damla limon eklemek ya da bir dilim limon atmak bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

Enerji verir

C vitamini günlük enerji ihtiyacının karşılanması için önemli bir kaynaktır.Bir dilim limon daha enerjik hissetmenizi sağlayacaktor.

Metabolizmayı hızlandırır

Günde birkaç damla limon tüketmek bile metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur.

Yıllara meydan okuyun

Antioksidanlar yönünden zengin olan limon yıllara meydan okumanıza yardımcı olur.

Anemi için önemli

Yapılan bilimsel çalışmalar fazla çay tüketiminin demir eksikliği anemisini tetiklediği kanıtlanmıştır. Bu leziz içeceğin olumsuz yanlarını ortadan kaldırmak için çayınıza limon ekleyebilirsiniz.

Alzheimer riskini azaltır

Hem siyah çay hem de limon antioksidan yönünden zengindir. Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde limonlu siyah çay Alzheimer gibi hastalıkların riskini bir hayli azaltıyor.

Toksinlerden arındırır

Yalnızca bir fincan limonlu çay vücudu toksinlerden arındırır.

Soğuk algınlığına iyi gelir

Soğuk algınlığı sırasında genellikle ıhlamur ve nane çayı tüketilir. Ancak bal eklenen limonlu siyah çay da boğaz ağrısına iyi gelir.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 12:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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