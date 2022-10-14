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Medya Bir Deniz Uğur, bir Reha Muhtar! Bitmedi gitti...
Medya

Bir Deniz Uğur, bir Reha Muhtar! Bitmedi gitti...

Oyuncu Deniz Uğur, eski eşi Reha Muhtar'a yönelik 'Akli melekeleri yerinde değil' iddiasında bulundu. Ünlü televizyoncudan eski eşi Uğur'un bu söylemine cevap niteliğinde paylaşım geldi.

Yeniakit Publisher
2022-10-14 16:17:00 - 2022-10-14 16:34:34
Bir Deniz Uğur, bir Reha Muhtar! Bitmedi gitti...

Reha Muhtar'dan Deniz Uğur'a şok suçlama!

Her arttığında velayet davası açıp para alıyor

Oyuncu Deniz Uğur, çocuklarının babası Reha Muhtar'ın, 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayette bulundu. Uğur, önceki gün yeni bir dava daha açarak Muhtar'ın akıl sağlığının yerinde olmadığını belirtti.

Bu gelişmelerin ardından Muhtar, çocuklarının annesi Uğur hakkında bir paylaşım yaptı.

"1.5 yaşında para aldı"

63 yaşındaki Muhtar, paylaşımda şu sözlere yer verdi: "Bu nasıl bir anne! 1.5 yaşında para aldı, kaçırdığı çocukları babaya verdi. Annelik yapmadı.

"Enflasyon her arttığında..."

13 yıldır çocuklara hem annelik hem babalık yapıyorum. Hanımefendi her enflasyonda çocukları kaçırıp velayet davası açıyor.

Ne olmuştu?

Deniz Uğur ile Reha Muhtar geçtiğimiz haftalarda nafaka haberleri ile gündeme gelmişti. Deniz Uğur'un Reha Muhtar'a, 13 yaşındaki kızı Mina Deniz'in ellerini ısırdığı ve şiddet uyguladığı iddialarıyla uzaklaştırma aldırdığı ortaya çıkmıştı.
Muhtar'a karşı geçen yıllarda velayet davası açan Deniz Uğur, kızıyla ilgili darp raporu alıp İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu.

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