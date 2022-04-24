Bir de utanmadan FETÖ’cü değilim diyor! Hain Emre Uslu'nun listesinden bakın kim çıktı

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Firari FETÖ’cü Emre Uslu sosyal medya hesabı üzerinden pişmanlık listesini açıkladı. Uslu eli kanlı katil Fetullah Gülen’e karşı çıkan herkesle tanışmış olmanın pişmanlığını yaşadığını söyledi.

Uslu “Erken ve geç tanıdığım için pişman olduğum bazı isimler” başlığı ile yaptığı paylaşımda, Erken tanıyıp tanıdığına pişman olduğu isimlere, “A. Dilipak M. Gökçek T. Erdoğan N. Erbakan A. Taşgetiren H. Gülerce” olarak yazarken geç tanımaktan pişman olduğu kişiler listesine de, “Fetullah Gülen Baskın Oran Ahmet Altan Hasan Cemal Mustafa Erdoğan Cengiz Çandar” isimlerini ekledi.