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Bir cümle Sisi’yi salladı! Dalga dalga yayılıyor

Türkiye’de yaşayan Mısırlı gazeteci Moataz Matar, sosyal medyada başlattığı kampanyayla cunta lideri Sisi’yi salladı.

15 Mart 2019 Cuma 06:20
Bir cümle Sisi’yi salladı! Dalga dalga yayılıyor

Mısır’da demokratik yollarla seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi devirerek yönetime geçen darbeci Abdülfettah es-Sisi’nin zulmünden kaçarak İstanbul’a gelen Mısırlı gazeteci, Ortadoğu’nun gündemini Türkiye’den belirliyor. Yeni Şafak’ın geçtiğimiz günlerde Türkiye gündemine taşıdığı Moataz Matar, sosyal medya üzerinden başlattığı etiketle (hashtag) Mısır’ı bir kez daha salladı. 4 yıldır Türkiye’de yaşayan 19 yıllık gazeteci Matar, haftanın 5 günü Youtube kanalı ‘Elsharq’ta yayınlanan ‘Moataz ile’ programıyla izleyicisinin karşısına çıkıyor. Programları Facebook ve Youtube’dan canlı olarak verilen Matar hakkında, Mısır’daki darbeci yönetimi eleştirdiği için 26 yıl hapis cezası verildi. Matar da idamlar ve darbeci Sisi’ye karşı Mısırlılara çağrı yaptı. Matar, Mısır parasının üzerine ‘Emin ol yalnız değilsin’ şeklinde mesaj yazılmasını ve kendisine internet üzerinden gönderilmesini istedi.

 

Ailesinden 13 kişi gözaltına alındı

Matar’ın çağrısı kısa sürede yayıldı. Darbeci Sisi zulmünün bir an önce sona ermesini isteyen onbinlerce kişi Matar’ın isteğine cevap vererek Mısır paralarının üzerine ‘Emin ol yalnız değilsin’ sloganını yazdı. Sözkonusu mesajın yazılı olduğu paraların video ve fotoğraflarını Matar’a gönderen Mısırlıların sayısı 100 bini geçti. Eylem, beklendiği üzere cunta yönetimini panikletti. Onbinlerce kişinin Mısır paralarına mesaj yazması ve idamlara karşı tepki göstermesinin ardından Mısırlı gazeteci Matar’ın ailesi, Sisi’ye bağlı görevlilerce baskıya uğradı. İlk etapta Matar’ın 3 kardeşi gözaltına alındı. Baskılar protestoları dindirmedi. Paranın üzerine mesaj yazıp bunu yayınlayan insan sayısı her geçen gün artınca cuntacılar, Matar’ın çağrısına son vermesi için ailesinden 10 kişiyi daha hapse attı. Böylece ‘Emin ol yalnız değilsin’ eylemi sonrası Matar’ın ailesinden gözaltı alınanların sayısı 13’e yükseldi.

Mısır Merkez Bankası geçersiz sayacakmış

Yaptığı yayınlarla Ortadoğu ve özellikle Mısır’da büyük ilgi toplayan Matar, Türkiye’ye geldiği zaman ülkesince ‘terörist’ ilan edilmişti. Darbeci Sisi bununla da yetinmemiş, rejim yanlısı medya organlarında “Kim Matar’ı görürse onu öldürsün” çağrısı dillendirilmişti. Gelen tehditlerden korkmayan Mısırlı gazeteci Matar, son eylemiyle Sisi yönetimini daha da kızdırmışa benziyor. Zira paraların üzerine not yazma eyleminin yaygınlaşması üzerine Mısır Merkez Bankası harekete geçmek zorunda kaldı. Banka yönetimi, üzerinde sözkonusu notun yazılı olduğu paraların geçersiz sayılacağı duyurusu yaptı. Sadece Mısır Lirası ile yetinmeyen halk, Amerikan Doları ve avro banknotlara da mesaj yazıyor.

Kaynak: Yeni Şafak

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 06:20
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