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Ekonomi Bir coin asırlık devleri solladı
Ekonomi

Bir coin asırlık devleri solladı

Espriyle hayat bulan kripto para birimi Dogecoin dünya devlerinin arasına girdi. 50 milyar doları bulan Dogecoin'in değeri Ford Motor Co. ve Kraft Heinz Co.'nun piyasa değerini bile geride bıraktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 05:30:00 -
Bir coin asırlık devleri solladı

CoinMarketCap.com'a göre, geçen hafta yüzde 400'lük bir artışın ardından, tüm dünyada dolaşan Dogecoin'lerin toplam değeri yaklaşık 50 milyar dolara ulaştı.

Bloomberg'in haberine göre söz konusu veriler Dogecoin'i kendisinden daha büyük markalar olan Ford Motor Co. ve Kraft Heinz Co.'nun piyasa değerinden daha büyük ve neredeyse Twitter'a eşit olmasını sağladı.


Dogecoin, Ford Motor Co. ve Kraft Heinz Co.'nun piyasa değerini aştı

Özellikle sosyal medya kullanıcılarının #DogeDay hashtagi ile yaptığı '20 Nisan Dünya Doge günü' paylaşımlarıyla Dogecoin son zamanlarda yükselişe geçti.

Kripto para birimi Dogecoin, Tesla ve SpaceX CEO'su milyarder girişimci Elon Musk'ın tweetininin ardından yüzde yüzden fazla artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

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