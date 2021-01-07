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Aktüel Bir "Çiftlik Bank" skandalı daha! Onlarca kişi parasının peşine düştü
Aktüel

Bir "Çiftlik Bank" skandalı daha! Onlarca kişi parasının peşine düştü

Son dönemlerde hayvan besiciliği üzerine internet üzerinden para kazanmayı hedefleyen dolandırıcılığa bir yenisi daha eklendi. "Çiftlik Bank" dolandırıcılığı sonrası aynı yöntemle "Çiftliğim" isimli site kuran dolandırıcıların yüksek gelir vaadiyle onlarca kişiyi dolandırdığı ortaya çıkınca hakklarında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 18:45:00 -
Bir "Çiftlik Bank" skandalı daha! Onlarca kişi parasının peşine düştü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmada skandal durum ortaya çıktı. Bilindiği üzere Çiftlik Bank adı altında kurulan hayvan besiciliği sistemi ile tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın 1 milyar 139 milyonluk vurgunla yurt dışında kayıplara karışırken arkasında binlerce mağdur bırakmıştı.

Yüksek gelir vaadiyle para yatırdılar

İkinci bir çiftlik bank skandalı ile internette 'Çiftliğim' adı altında bir site kuruldu. Siteye üye olan vatandaşlar yatırdıkları meblağlar sonrası kar elde edebileceğini düşünüyorlardı. Para kazanmayı hedefleyen bazı üyeler parayı yatırmalarına rağmen gelir elde edemeyince site yöneticileri hakkında şikayetçi oldu. Söz konusu site yetkilisi 34 yaşındaki A.G. ve 37 yaşındaki E.T. tespit edilip ifadelerine başvuruldu.

Şirket yetkilileri hakkında dava açıldı

İki yetkili internet sitesinin sahibi olduklarını kabul edip üyelerin kendi istekleriyle para yatırıp oyun oynadıklarını, kar elde ettiklerini ve kesinlikle dolandırıcılık kastlarının olmadığını beyan ettiler. Savcılık ise yürütülen soruşturma sonunda iki yetkilinin mağdur vatandaşların iradelerini fesada uğratarak haksız menfaat elde ettiklerini ileri sürerek cezalandırılmasını talep etti.

10 yıl hapisleri isteniyor

Bilişim sistemlerinin aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 'Çiftliğim' isimli internet sitesi sahiplerinin 10 yıla kadar hapisleri isteniyor. Şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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