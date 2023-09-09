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Gündem Bir CHP’li belediyeye daha yolsuzluk soruşturması!
Gündem

Bir CHP’li belediyeye daha yolsuzluk soruşturması!

Yeniakit Publisher
2023-09-09 17:38:00 -
Bir CHP’li belediyeye daha yolsuzluk soruşturması!

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından yurt dışında toplanan ve Tarsus Belediyesi'ne teslim edilen yardımların satıldığı iddia edildi. Mersin Valiliği yolsuzluğa karşı tahkikat başlattı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından yurt dışında toplanan ve Tarsus Belediyesi'ne teslim edilen yardımların satıldığı iddia edildi. Mersin Valiliği yolsuzluğa karşı tahkikat başlattı.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler sonrası yurt dışında toplanan yardımların bir bölümünün gemilere yüklenerek deniz yolu ile farklı tarihlerde Mersin Limanına gönderildiği hatırlatılarak, “Yardımların teslim alınmasının ardından, tasnifleri yapılmak suretiyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının koordinasyonunda, Mersin Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından depremzede vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere deprem afeti yaşanan 11 ilimizdeki lojistik depolara intikal ettirilmesi, afet yaşanan 11 ilimizdeki lojistik depoların dolu olması durumunda ise gelen yardım malzemelerinin Mersin’de bulunan kamu kurum ve kuruluşlara ait depolara sevk edilmesi uygulaması kapsamında, 25 Ağustos tarihinde gelen yardım malzemelerinin bir kısmı Tarsus Belediyesine teslim edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu yardım malzemelerinin 1 Eylül tarihinde internet üzerinden satıldığına dair ihbar alınması üzerine Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığı vurgulanan Valilik açıklamasında, “Soruşturma çerçevesinde şüpheli olarak gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen D.K, S.T. ve A.K isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, U.T. isimli şahıs tutuklanarak Tarsus Cezaevine gönderilmiştir. Konuya ilişkin olarak ayrıca idari tahkikat başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Belediye başkani haluk bozdoğan iddialari kabul etmedi.
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