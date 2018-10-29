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Bir bu eksikti o da oldu! Altın emzik ve biberon ürettiler

Isparta'da kuyumcular bebekler için altın biberon ve emzik üretimine yöneldi. Kuyumcu Fatih Öksüz, altın biberon ve altın emzik fiyatlarının 1200- 1250 lira arasında değiştiğini söyledi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 10:31
Bir bu eksikti o da oldu! Altın emzik ve biberon ürettiler

Isparta'da kuyumcular son dönemde rağbet gören altın biberon ve altın emzik üretimine yöneldi. Biberonun kapağı, emziğin ise tutma yerinin müşterinin isteğine göre 14 veya 22 ayar altın olarak yapıldığı ürünlerin fiyatları da değişiyor. Ağırlığı 4-6 gram arasında değişen altın biberon 1250, emzik ise 1200 liraya kadar alıcı buluyor.

Kuyumcu Fatih Öksüz, son günlerde biberon ve emziğe talebin arttığını anlatırken, "Müşterinin isteğine göre özel üretim yapıyoruz. Burada kullanılan altın gramına göre hesaplanıyor ve müşteriye teslim ediyoruz. Raflarımızda da altın biberon ve emzik bulunduruyoruz. Müşterilerin ilgisini ve dikkatini çekiyor" dedi.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 10:31
  1. Isparta
  2. Altın emzik
  3. altın biberon

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