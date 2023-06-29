Bir bu eksikti: Hayvan otelleri doldu taştı

Zekeriyaköy'deki 400 kapasiteli evcil hayvan tesisinde bulunan otelde de yoğunluk 8 katına çıktı. Şu anda 100'ün üzerinde köpeğin, yaklaşık 40 kedinin konakladığı otelde hayvanlar hem birbirleriyle sosyalleşiyor hem de havuzun tadını çıkarıyor.

KÖPEK 350, KEDİ 250

Eğitmenler eşliğinde geçen tatilde, hayvan sahipleri de dostlarıyla buluştuktan sonra davranışlarında olumlu değişiklikler gözlemlediğini söylüyor. VİP konaklamanın da bulunduğu otelde, bir gecelik köpek konaklama ücreti 350 lira, kedi konaklama ücreti ise 250 lira.

İşletmecisi Ayşegül Üner, bayram tatilinde yoğun bir dönem geçirdiklerini ve normal zamanlara göre ortalama olarak 7-8 kat daha fazla misafir ağırladıklarını söyledi. Üner, “Burada köpeklere otel, kreş, eğitim, havuz ve oyun gibi hizmetler sunuyoruz. Kediler ve diğer küçük hayvanlar içinse konaklama imkanı sağlıyoruz. Hayvanlarımız eğlenceli vakit geçiriyor, birlikte oyun oynuyorlar” dedi.

Ayşegül Üner, hayvanların otel içinde ayrıldığına dikkat çekerek, büyük ırkların büyük ırklarla, küçük ırkların ise küçük ırklarla bir arada kaldığını belirtti. Enerji seviyelerine göre de hayvanları farklı gruplara ayırdıklarını ve eğitim departmanlarının da ayrı bir şekilde çalıştığını söyledi. Üner ayrıca, hayvan sahiplerinin güvendikleri ve izinleri olan yerlere emanet etmelerini ve hayvanlarını teslim ederken sözleşme yapmalarını tavsiye etti.

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Evcil hayvanlarını otelde bırakan insanlardan Gaye Kaan, “Biz 5 günlük tatil için köpeklerimizi buraya bırakıyoruz. Daha önce eğitim almak için getirdiğimiz için güvendiğimiz bir yer. Burada hem sosyalleşiyorlar hem de keyifli vakit geçiriyorlar. Evde olduğu kadar bir arada olmadıkları için burada sosyalleşmiş oluyorlar” şeklinde konuştu.